Выбрасывать не нужно: эксперты назвали 6 способов применения старого смартфона

Старый смартфон можно использовать, как видеорегистратор, веб-камеру, камеру наблюдения, радионяню и это еще не все.

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Многие люди получают новый телефон и не знают, что делать со старым. Первый вариант, который приходит на ум всем, — избавиться от него, либо продать, либо отдать. Некоторые просто бросают его в ящик и забывают, что он когда-либо существовал.

Домашняя камера безопасности

Переработка старого смартфона Фото: androidauthority.com

Специальная камера, такая как Nest Cam, очевидно, является лучшим вариантом, но использование старого телефона также справится с этой задачей.

Преступность никогда не спит, поэтому неплохо установить внутреннюю камеру безопасности, которая позволит следить за домом и уведомит, когда обнаружит движение.

Не нужно больше нескольких минут, чтобы все настроить, и это более или менее бесплатно. Понадобится какая-то подставка и дополнительное зарядное устройство, так что если их нет, придется потратить несколько долларов, чтобы их получить. Также понадобится специальное приложение. Есть приложение Alfred Camera, которое можно использовать бесплатно, но есть ежемесячная подписка, которая дает дополнительные функции и избавляет от этой надоедливой рекламы.

После загрузки приложения на оба телефона и сопряжения их, надо поместить старый телефон на подставку и расположите его так, чтобы иметь четкий обзор пространства, за которым надо следить. Затем подключить его, чтобы убедиться, что аккумулятор не разрядился полностью, и использовать свой текущий телефон, чтобы увидеть прямую трансляцию.

Видеорегистратор

Переработка старого смартфона Фото: Android Authority

Видеорегистраторы становятся все более популярными, поскольку люди записывают основные моменты своих поездок и защищают себя в случае аварии. Однако хорошие из них недешевы.

Для выполнения этой работы понадобится специальное приложение.

Чтобы сэкономить деньги, можно использовать свой телефон в качестве видеорегистратора. Понадобится специальное приложение, и хотя их много, можновам использовать Droid Dashcam. Также понадобится крепление для старого телефона, которое не будет загораживать камеру и порт зарядки. Когда все будет готово, настройте приложение и поместите телефон на приборную панель.

Это не самое элегантное решение, особенно если у вас большой телефон, который может немного загораживать вам обзор дороги, но это все еще работает. Есть еще несколько минусов, о которых следует знать, все из которых можно прочитать в моем специальном посте "Как использовать старый телефон в качестве видеорегистратора" .

Дополнительный телефон

Переработка старого смартфона Фото: Android Authority

Многим людям пригодится запасной телефон. При занятиях спортом, например, ездите на велосипеде или занимаетесь скалолазанием, где ваш дорогой новый телефон может легко повредиться, то использование старого телефона имеет смысл. Будет меньше проблем, если экран разобьется. Хотя это все еще не идеально, это лучше, чем повредить ваш блестящий новый девайс.

Радионяня

Переработка старого смартфона Фото: Android Authority

Это похоже на использование старого телефона в качестве домашней камеры безопасности. Вам также понадобится штатив или аналогичное крепление для телефона и кабель для зарядки. Однако рекомендуется использовать другое приложение, разработанное с учетом наблюдения за детьми.

Приложение BabyCam можно использовать бесплатно. Приложение позволяет вам видеть своего ребенка в любое время и даже говорить с ним издалека. Настройка проста: загрузите приложение на свой старый и текущий телефоны и следуйте основным инструкциям, чтобы синхронизировать их.

Приложение бесплатное, но в нем есть реклама. Однако от нее можно избавиться за единовременную плату в размере $2,99, что вполне разумно, учитывая, что большинство других приложений в наши дни требуют ежемесячной подписки.

Развлекательное устройство

Переработка старого смартфона Фото: Аndroid authority

Чтобы избежать отвлекающих факторов на вашем основном телефоне и сэкономить место и время работы аккумулятора, можно использовать свой старый телефон как специальное развлекательное устройство. Загрузите его любимыми потоковыми приложениями и используйте для прослушивания музыки и просмотра видео. Также можно использовать его для чтения книг, превратив его в специальное устройство для чтения.

Это дает несколько дополнительных преимуществ, помимо экономии заряда батареи вашего основного телефона.

Веб-камера

Переработка старого смартфона Фото: Android Authority

Если на вашем компьютере нет веб-камеры, отличным вариантом будет использование телефона в качестве веб-камеры.

Начать надо с загрузки приложения на компьютер Windows или Mac и старый телефон. Подключите их с помощью появившегося QR-кода, а затем выбрать Camo в качестве камеры в настройках приложения для видеоконференций. Это так просто.

Приложение бесплатное, но для доступа к дополнительным функциям требуется подписка, которая стоит 8,99 долларов в месяц.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.