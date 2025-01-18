Топ-6 налаштувань, які варто поміняти на смартфоні, щоб миттєво поліпшити його роботу

Хоча параметри можуть виглядати трохи інакше на пристроях різних виробників Android-смартфонів, вони є універсальними.

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Ці 6 налаштувань на смартфонах допоможуть миттєво покращити роботу Android-гаджетів. Про це пише видання Android Police.

Увімкнути параметри розробника, щоб отримати доступ до розширених налаштувань

Активація параметрів розробника відкриває двері до безлічі нових опцій, включно з налаштуваннями швидкості анімації та предиктивними жестами назад. Це важливий параметр, оскільки без нього не можна налаштувати найважливіші параметри. Відкрити застосунок "Налаштування". Прокрутити вниз і натисніть "Про телефон". Натиснути Інформація про програмне забезпечення. Натиснути "Номер збірки" сім разів.

Параметри розробника тепер увімкнено. Прокрутіть униз до кінця програми "Налаштування" щоб побачити нову опцію.

Активувати функцію прогнозування жестів "Назад"

Предиктивні жести "назад" дають змогу побачити, в який застосунок або на який екран потрапить користувач, якщо проведете пальцем назад. Це величезне поліпшення якості життя, оскільки більше не доведеться гортати непотрібні екрани додатків. Це останнє доповнення до мого списку важливих налаштувань Android, які потрібно змінити, оскільки ця опція була додана тільки в Android 14.

Для ввімкнення функції предиктивних жестів "Назад" спочатку необхідно ввімкнути параметри розробника.

Відкрити додаток "Налаштування". Прокрутити вниз і натиснути "Параметри розробника". Прокрутити вниз і ввімкнути функцію "Предиктивні жести назад".

Ця функція поки що підтримується не всіма додатками, але для тих, які її підтримують, вона має величезне значення.

Запланувати налаштування нічного освітлення, щоб уникнути синього світла вночі

Деякі додатки для читання електронних книг автоматично вмикають налаштування Night Light, коли темніє. Це поступово замінює синє світло екрана на тепле бурштинове світло. На жаль, це налаштування впливає тільки на додаток, тому закриття Play Books або отримання push-повідомлення б'є мені в очі синім світлом.

Відкрити застосунок "Налаштування". Прокрутити вниз і натисніть "Дисплей". Натиснути "Догляд за очима" або "Захисний щиток для очей". Вибрати перемикач "Користувацький". Натиснути Встановити розклад. Вибрати Від заходу до сходу сонця.

Відкласти повідомлення, щоб зосередитися на завданнях

Це важлива функція, яку потрібно ввімкнути, якщо додаток бомбардує сповіщеннями. Неймовірно відволікає, коли груповий чат активний, але ввімкнення "Не турбувати" вимкне сповіщення від застосунків, які потрібно тримати під контролем, наприклад, Slack.

Відкладання сповіщень дає змогу тимчасово відключати сповіщення програми. Для цього:

Відкрити Налаштування. Прокрутити вниз і натисніть Повідомлення. Натиснути "Розширені налаштування". Увімкнути кнопку "Показати відстрочку" або перемикач "Дозволити відстрочку повідомлень".

Автоматично розблокувати телефон при введенні правильного PIN-коду

Це налаштування вносить невелику, але помітну зміну в розблокування телефону. Коли створюється PIN-код із шести або більше цифр на телефоні Android, є можливість не натискати OK. Хоча це менш безпечно, це значно прискорює розблокування телефону.

Відкрити додаток "Налаштування". Прокрутити вниз і натисніть "Заблокувати екран". Натиснути "Тип блокування екрана". Натиснути "Закріпити". Створити шестизначний PIN-код і вибрати "Підтвердити PIN-код", не натискаючи "ОК".

Подвоїти швидкість анімації телефона

Хоча це не покращує продуктивність мого пристрою, це створює ілюзію більш швидкого та чуйного пристрою. Це найбільш помітно на бюджетних телефонах, таких як Samsung A35 5G.

Це різниця як день і ніч на телефонах із поганою продуктивністю. Однак на найпотужніших телефонах Android теж будуть зміни, включно з тими, які оснащені чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Щоб змінити швидкість анімації телефону, спершу необхідно ввімкнути параметри розробника.

Повернутися в додаток "Налаштування" і прокрутіть сторінку вниз. Натиснути "Параметри розробника". Знайти шкалу анімації вікна, шкалу анімації переходу і шкалу тривалості аніматора. Вибрати кожен параметр і змінити налаштування масштабу анімації на .5x.

Це подвоїть швидкість анімації телефону, створюючи ілюзію більш швидкого і чуйного пристрою.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.