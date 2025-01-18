Топ-6 настроек, которые стоит поменять на смартфоне, чтобы мгновенно улучшить его работу

Хотя параметры могут выглядеть немного иначе на устройствах разных производителей Android-смартфонов, они являются универсальными.

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Включить параметры разработчика, чтобы получить доступ к расширенным настройкам

Активация параметров разработчика открывает дверь к множеству новых опций, включая настройки скорости анимации и предиктивные жесты назад. Это важный параметр, так как без него нельзя настроить самые важные параметры. Открыть приложение "Настройки". Прокрутить вниз и нажмите "О телефоне". Нажать Информация о программном обеспечении. Нажать "Номер сборки" семь раз.

Параметры разработчика теперь включены. Прокрутите вниз до конца приложения "Настройки" , чтобы увидеть новую опцию.

Активировать функцию прогнозирования жестов "Назад"

Предиктивные жесты "назад" позволяют увидеть, в какое приложение или на какой экран попадет пользователь, если проведете пальцем назад. Это огромное улучшение качества жизни, поскольку больше не придется пролистывать ненужные экраны приложений. Это последнее дополнение к моему списку важных настроек Android, которые нужно изменить, поскольку эта опция была добавлена ​​только в Android 14.

Для включения функции предиктивных жестов "Назад" сначала необходимо включить параметры разработчика.

Открыть приложение "Настройки". Прокрутить вниз и нажать "Параметры разработчика". Прокрутить вниз и включить функцию "Предиктивные жесты назад".

Эта функция пока поддерживается не всеми приложениями, но для тех, которые ее поддерживают, она имеет огромное значение.

Запланировать настройки ночного освещения, чтобы избежать синего света ночью

Некоторые приложения для чтения электронных книг автоматически включают настройку Night Light, когда темнеет. Это постепенно заменяет синий свет экрана на теплый янтарный свет. К сожалению, эта настройка влияет только на приложение, поэтому закрытие Play Books или получение push-уведомления бьет мне в глаза синим светом.

Открыть приложение "Настройки". Прокрутить вниз и нажмите "Дисплей". Нажать "Уход за глазами" или "Защитный щиток для глаз". Выбрать переключатель "Пользовательский". Нажать Установить расписание. Выбрать От заката до восхода солнца.

Отложить уведомления, чтобы сосредоточиться на задачах

Это важная функция, которую нужно включить, если приложение бомбардирует уведомлениями. Невероятно отвлекает, когда групповой чат активен, но включение "Не беспокоить" отключит уведомления от приложений, которые нужно держать под контролем, например, Slack.

Откладывание уведомлений позволяет временно отключать уведомления приложения. Для этого:

Открыть Настройки . Прокрутить вниз и нажмите Уведомления. Нажать "Расширенные настройки". Включить кнопку "Показать отсрочку" или переключатель "Разрешить отсрочку уведомлений".

Автоматически разблокировать телефон при вводе правильного PIN-кода

Эта настройка вносит небольшое, но заметное изменение в разблокировку телефона. Когда создается PIN-код из шести или более цифр на телефоне Android, есть возможность не нажимать OK. Хотя это менее безопасно, это значительно ускоряет разблокировку телефона.

Открыть приложение "Настройки". Прокрутить вниз и нажмите "Заблокировать экран". Нажать "Тип блокировки экрана". Нажать "Закрепить". Создать шестизначный PIN-код и выбрать "Подтвердить PIN-код", не нажимая "ОК".

Удвоить скорость анимации телефона

Хотя это не улучшает производительность моего устройства, это создает иллюзию более быстрого и отзывчивого устройства. Это наиболее заметно на бюджетных телефонах, таких как Samsung A35 5G.

Это разница как день и ночь на телефонах с плохой производительностью. Однако на самых мощных телефонах Android тоже будут изменения, включая те, которые оснащены чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Чтобы изменить скорость анимации телефона, сначала необходимо включить параметры разработчика.

Вернуться в приложение "Настройки" и прокрутите страницу вниз. Нажать "Параметры разработчика". Найти шкалу анимации окна, шкалу анимации перехода и шкалу длительности аниматора . Выбрать каждый параметр и изменить настройку масштаба анимации на .5x.

Это удвоит скорость анимации телефона, создавая иллюзию более быстрого и отзывчивого устройства.

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