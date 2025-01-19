5 еко-аксесуарів для смартфонів: чохли, підставки, навушники та інше (фото)

Ці аксесуари допоможуть скоротити вуглецевий слід і поліпшити досвід використання смартфона.

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У цій добірці представлено 5 екологічних аксесуарів для мобільних пристроїв, які допоможуть зменшити вуглецевий слід. Про них пише Android Police.

Ці аксесуари допоможуть скоротити вуглецевий слід і поліпшити досвід використання смартфона. Багато брендів роблять стійкість важливою частиною свого прибутку, тому зараз більше варіантів еко-аксесуарів.

Екологічні чохли для смартфонів

Екологічні чохли для телефонів

Стійкі чохли для телефонів можуть бути зроблені з перероблених, рослинних або солом'яних відходів. Ці чохли зазвичай повністю компостуються і біорозкладаються, що означає, що вони повністю розкладаються протягом двох років після утилізації. Вони також виділяють менше парникових газів, ніж пластик.

Це не тільки економічно вигідно. Це також один з найпростіших способів практикувати екологічність під час здійснення покупок. Ще одна причина, через яку екологічні чохли для телефонів можуть бути найкращим варіантом, полягає в тому, що вони зроблені з більш легких і міцних матеріалів.

Такі бренди, як Pela, виробляють чохли для телефонів з низьким вмістом відходів, які використовують рослинні матеріали та інші стійкі предмети, але багато інших роблять те ж саме. Стійкі чохли для телефонів із високоякісних матеріалів зазвичай коштують дорожче. Однак вони довговічніші і рідко ламаються навпіл, як пластикові чохли.

Підставки для смартфонів із бамбука

Підставки для телефону з бамбука

Підставка для телефону може полегшити перегляд контенту без допомоги рук. Я використовую свою для перегляду Instagram Reels і відео. Підставки для телефону зазвичай виготовляють із пластику або металу. Вони можуть бути громіздкими або мати недоречний вигляд на столі.

Вибирайте підставку для телефону з бамбука, якщо хочеться щось екологічне та естетичне. Ці підставки виготовляються з бамбука, отриманого з екологічно чистих джерел, і зазвичай мають картонну упаковку для скорочення використання пластику. Коли вони не використовуються, вони виглядають як простий витвір мистецтва, що стоїть на столі або комоді. Чохли з бамбука також біорозкладні. Оскільки це поновлюваний ресурс, він зростає швидше, ніж традиційні матеріали, такі як дерево.

Щоб переконатися, що наступний стенд буде екологічно чистим, перевірте розділ із продукцією та переконайтеся, що бамбук було отримано відповідальним чином, а також що продукт не містить пластику та бісфенолу А.

Захисні плівки з переробленого скла

Захисні плівки з переробленого скла

Більшість захисних плівок для телефонів із загартованого скла тепер виготовляються з переробленого скла. Найприємніше, що це найміцніший тип матеріалу для захисту екрана і він найкраще захищає від подряпин. Крім того, захисна плівка — це перше, що слід купити, перш ніж бігти за чохлом для телефону, оскільки це збільшить довговічність нового пристрою на найдовший термін.

Такі компанії, як Zagg, виробляють чудове захисне скло із загартованого скла. Zagg використовує 30% переробленого скла. Ці компанії також зазвичай використовують стійку, екологічну упаковку з переробленого вмісту.

Екологічні навушники

Екологічні навушники

Більшість навушників мають пластикову конструкцію і включають одноразові металеві деталі. Коли ці навушники потрапляють на звалища, вони можуть виділяти шкідливі хімікати. Тепер компанії створюють навушники і вкладиші з більш органічних матеріалів, таких як органічний корок, бамбук і навіть перероблений алюміній і пластик.

Бамбук, отриманий екологічно чистим способом, є основним матеріалом для багатьох брендів, таких як House of Marley. Використання бамбука не впливає на якість звуку або термін служби батареї навушників. Деякі бренди, такі як Skullcandy, відмовляються від використання у виробництві навушників важких металів, що вдвічі знижує їхній вуглецевий слід.

Тримачі карт MagSafe

Як і у випадку зі стійкими чохлами для телефонів, можна придбати стійкі тримачі карток, які кріпляться до задньої частини чохла для телефона. Ці тримачі карток зроблені з рослинних матеріалів і повністю компостуються. Вони також довговічні. Єдиним недоліком є те, що більшість цих невеликих тримачів карток можуть вмістити лише одну або дві картки, тому вони не є заміною вашому гаманцю. Вони сумісні із зарядкою MagSafe або Qi.

Інші тримачі карт для телефону можуть бути зроблені з перероблюваних матеріалів, таких як нейлон або веганська шкіра, що дає масу варіантів для покупок. Pela, наприклад, пропонує кілька біорозкладних тримачів карток із лляної соломи та біопластику, які акуратно приклеюються до задньої частини смартфона.

Раніше ми писали, що стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.