5 эко-аксессуаров для смартфонов: чехлы, подставки, наушники и другое (фото)

Эти аксессуары помогут сократить углеродный след и улучшить опыт использования смартфона.

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В данной подборке представлены 5 экологичных аксессуаров для мобильных устройств, которые помогут уменьшить углеродный след. О них пишет Android Police.

Эти аксессуары помогут сократить углеродный след и улучшить опыт использования смартфона. Многие бренды делают устойчивость важной частью своей прибыли, поэтому сейчас больше вариантов эко-аксессуаров.

Экологичные чехлы для смартфонов

Экологичные чехлы для телефонов

Устойчивые чехлы для телефонов могут быть сделаны из переработанных, растительных или соломенных отходов. Эти чехлы обычно полностью компостируются и биоразлагаются, что означает, что они полностью разлагаются в течение двух лет после утилизации. Они также выделяют меньше парниковых газов, чем пластик.

Это не только экономически выгодно. Это также один из самых простых способов практиковать экологичность при совершении покупок. Еще одна причина, по которой экологичные чехлы для телефонов могут быть лучшим вариантом, заключается в том, что они сделаны из более легких и прочных материалов.

Такие бренды, как Pela, производят чехлы для телефонов с низким содержанием отходов, которые используют растительные материалы и другие устойчивые предметы, но многие другие делают то же самое. Устойчивые чехлы для телефонов из высококачественных материалов обычно стоят дороже. Однако они более долговечны и редко ломаются пополам, как пластиковые чехлы.

Подставки для смартфонов из бамбука

Подставки для телефона из бамбука

Подставка для телефона может облегчить просмотр контента без помощи рук. Я использую свою для просмотра Instagram Reels и видео. Подставки для телефона обычно изготавливаются из пластика или металла. Они могут быть громоздкими или выглядеть неуместно на столе.

Выбирайте подставку для телефона из бамбука, если хочется что-то экологичное и эстетичное. Эти подставки изготавливаются из бамбука, полученного из экологически чистых источников, и обычно имеют картонную упаковку для сокращения использования пластика. Когда они не используются, они выглядят как простое произведение искусства, стоящее на столе или комоде. Чехлы из бамбука также биоразлагаемы. Поскольку это возобновляемый ресурс, он растет быстрее, чем традиционные материалы, такие как дерево.

Чтобы убедиться, что следующий стенд будет экологически чистым, проверьте раздел с продукцией и убедитесь, что бамбук был получен ответственным образом, а также что продукт не содержит пластика и бисфенола А.

Защитные пленки из переработанного стекла

Защитные пленки из переработанного стекла

Большинство защитных пленок для телефонов из закаленного стекла теперь изготавливаются из переработанного стекла. Самое приятное, что это самый прочный тип материала для защиты экрана и он лучше всего защищает от царапин. Кроме того, защитная пленка — это первое, что следует купить, прежде чем бежать за чехлом для телефона, так как это увеличит долговечность нового устройства на самый долгий срок.

Такие компании, как Zagg, производят отличные защитные стекла из закаленного стекла. Zagg использует 30% переработанного стекла. Эти компании также обычно используют устойчивую, экологичную упаковку из переработанного содержимого.

Экологичные наушники

Экологичные наушники

Большинство наушников имеют пластиковую конструкцию и включают одноразовые металлические детали. Когда эти наушники попадают на свалки, они могут выделять вредные химикаты. Теперь компании создают наушники и вкладыши из более органических материалов, таких как органическая пробка, бамбук и даже переработанный алюминий и пластик.

Бамбук, полученный экологически чистым способом, является основным материалом для многих брендов, таких как House of Marley. Использование бамбука не влияет на качество звука или срок службы батареи наушников. Некоторые бренды, такие как Skullcandy, отказываются от использования в производстве наушников тяжелых металлов, что вдвое снижает их углеродный след.

Держатели карт MagSafe

Как и в случае с устойчивыми чехлами для телефонов, можно приобрести устойчивые держатели карт, которые крепятся к задней части чехла для телефона. Эти держатели карт сделаны из растительных материалов и полностью компостируются. Они также долговечны. Единственным недостатком является то, что большинство этих небольших держателей карт могут вместить только одну или две карты, поэтому они не являются заменой вашему кошельку. Они совместимы с зарядкой MagSafe или Qi.

Другие держатели карт для телефона могут быть сделаны из перерабатываемых материалов, таких как нейлон или веганская кожа, что дает массу вариантов для покупок. Pela, например, предлагает несколько биоразлагаемых держателей карт из льняной соломы и биопластика, которые аккуратно приклеиваются к задней части смартфона.

Ранее мы писали, что стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.