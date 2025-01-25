ШІ на смартфонах бореться з прогресом і програє: розвиток чи зайвий хайп

Громадськість не приймає багато з функцій, і є багато опору проти ШІ загалом.

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ШІ-функції в смартфонах дедалі частіше з'являються за останні роки. однак не всі з них однаково корисні. Про це пише Phone Arena.

Минуло понад два роки відтоді, як ChatGPT був випущений у світ, і хвиля модних слівець про ШІ фактично затопила ринок смартфонів. І, як за годинником, кожна нова функція на новому смартфоні, — це "ШІ", і кожен популярний застосунок у Play Store і App Store було оновлено, щоб мати в собі "ШІ".

Це не вперше, коли це відбувається. Ще у 2017 році виробники смартфонів уперше спробували заговорити про ШІ. Huawei сміливо заявила, що Mate 10 — це "смартфон зі штучним інтелектом", тому що в нього є переклад у реальному часі, розпізнавання сцен для камери та інші подібні фішки. Однак технічні експерти в мережі дуже швидко розкритикували такий маркетинг, заявивши, що це менше "інтелекту" і більше "автоматизації".

Інші виробники були більш обережними у своєму маркетингу, хоча це був той самий час, коли Apple і Qualcomm почали включати у свої чіпи спеціальні частини нейронних двигунів. Однак коригування курсу призвело до використання більш правильного терміна Deep Learning — підмножини машинного навчання.

Але минув приблизно рік або близько того, коли "глибоке навчання" було всюди. Кожен захід і конференція, кожен популярний додаток для редагування зображень або додаток для прогнозу погоди раптово мали Deep Learning у своїй назві. Нейронне опрацювання якимось чином стало важливим, коли справа дійшла до маркетингу смартфонів і додатків.

Громадський ШІ не вражений

Повертаючись до сьогоднішнього дня. Минув цілий рік відтоді, як вийшов перший смартфон із власним повним набором ШІ. Це були серії Galaxy S24 і Galaxy AI. Відтоді Google поліпшила можливості Gemini, а Apple почала трьохетапний наступ на світ смартфонів із синхронізованими випусками пакетів функцій ШІ.

Також є нова функція на iPhone і Pixel, де ШІ прослуховуватиме телефонну розмову й автоматично робитиме нотатки. Якщо ви призначаєте дату, якщо хтось дає місце розташування або номер телефону, не потрібно хапатися за ручку або щось іще; можна просто перевірити анотований журнал дзвінків з маркерами і знайти цю інформацію.

За загальним визнанням, це вражаючі та справді корисні функції. Дві з них.

Потім є Magic Erasers, які чудово підійдуть, якщо спробувати видалити фотобомбер на задньому плані фотографії, але часто даватимуть потворне шоу регенерованого фону.

Також є текстовий редактор на основі ШІ, який інформує про те, як звучить "тон" у тексті або електронному листі, а також перефразовує і змінює тон, щоб він звучав по-іншому. Немає нічого кращого, ніж додати трохи людського дотику за допомогою помічника на основі ШІ.

І потім, є загальне сприйняття ШІ в технічному співтоваристві, співтоваристві художників, співтоваристві творців. Швидко стало зрозуміло, що багато движків ШІ — текст, зображення, відео, музика — були навчені на роботі людей. Сюрприз, сюрприз. Зіскрібаючи години відео, тонни картинок і малюнків, ще більше годин музики і все це протягом багатьох років — ось як ШІ "навчався" творити. Ну, знадобилося ще кілька років, щоб налагодити роботу.

Отже, у мережі назріває суперечка. Регулятори все ще намагаються зрозуміти, що робити і як ставитися до будь-яких із цих творінь ШІ — це оригінал, копія чи плагіат? А люди в мережі все ще використовують свій особистий моральний компас, щоб визначити, як вони сприймають ШІ та його корисність для людства. І є дуже, дуже багато людей, які цим незадоволені.

Тим часом виробники смартфонів обіцяють нам функції, що вирішують неіснуючі проблеми.

Було неймовірно ніяково бачити, як Samsung представила новий набір функцій ШІ в серії Galaxy S25 . Наприклад, тепер можна сказати Galaxy AI змінити щось у налаштуваннях, замість того, щоб шукати це самостійно і натискати на екран, щоб дістатися до цього. Звісно, це дуже незначне, але гарне поліпшення якості життя. Але ні! Це ШІ, тому нам потрібно рекламувати його як щось велике. Ось як Samsung вирішила це представити: "Уявіть, що у вас був довгий день, і ваші очі напружуються. Тепер ви можете сказати Galaxy AI, що ваші очі напружуються, і він розумно запропонує активувати фільтр синього світла і збільшити розмір шрифту".

В Apple справи йшли не набагато краще. Вона запустила серію рекламних роликів Apple Intelligence, які були широко ненависними. Тому що вони зображували ледачих, ненадійних і не дуже розумних людей, які використовують ШІ для виконання якоїсь роботи в останню хвилину робочого дня. Або, що ще гірше, для складання електронного листа з проханням до колеги зробити за них роботу.

Ні, я згадав ланцюжок подій, спробу рекламувати телефон як ШІ та суспільну незгоду, яка призвела до того, що галузь повернулася до маркетингового терміна машинного навчання. Отже, у мене є ChatGPT, це точне речення, і воно нагадало мені, що я говорю про Huawei Mate 10.

Однак усе це додаткове божевілля вщухне. Інтеграція ChatGPT в iOS почалася, і впровадження Gemini в кожен смартфон Android йде повним ходом — ці речі будуть реалізовані.

Але термін маркетингу ШІ швидко стає отруєним, і можна очікувати, що він перестане з'являтися до кінця 2025 року, як і постійне розроблення абсурдних сторонніх застосунків і функцій, які ніхто не використовуватиме.

Раніше ми писали, що стала відома дата виходу Samsung Galaxy S25 Ultra. Моделі Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 і Galaxy S25+ надійдуть у продаж у п'ятницю 7 лютого.