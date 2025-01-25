ИИ на смартфонах борется с прогрессом и проигрывает: развитие или лишний хайп

Общественность не принимает многие из функций, и есть много сопротивления против ИИ в целом.

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ИИ-функции в смартфонах все чаще появляются за последние годы. однако не все из них одинаково полезны. Об этом пишет Phone Arena.

Прошло более двух лет с тех пор, как ChatGPT был выпущен в мир, и волна модных словечек об ИИ фактически затопила рынок смартфонов. И, как по часам, каждая новая функция на новом смартфоне, — это "ИИ", и каждое популярное приложение в Play Store и App Store было обновлено, чтобы иметь в себе "ИИ".

Это не первый раз, когда это происходит. Еще в 2017 году производители смартфонов впервые попытались заговорить об ИИ. Huawei смело заявила, что Mate 10 — это "смартфон с ИИ", потому что у него есть перевод в реальном времени, распознавание сцен для камеры и другие подобные фишки. Однако технические эксперты в сети очень быстро раскритиковали такой маркетинг, заявив, что это меньше "интеллекта" и больше "автоматизации".

Другие производители были более осторожны в своем маркетинге, хотя это было то же самое время, когда Apple и Qualcomm начали включать в свои чипы специальные части нейронных двигателей. Однако корректировка курса привела к использованию более правильного термина Deep Learning — подмножества машинного обучения.

Но прошел примерно год или около того, когда "глубокое обучение" было повсюду. Каждое мероприятие и конференция, каждое популярное приложение для редактирования изображений или приложение для прогноза погоды внезапно имели Deep Learning в своем названии. Нейронная обработка каким-то образом стала важной, когда дело дошло до маркетинга смартфонов и приложений.

Общественный ИИ не впечатлен

Возвращаясь к сегодняшнему дню. Прошел целый год с тех пор, как вышел первый смартфон с собственным полным набором ИИ. Это были серии Galaxy S24 и Galaxy AI. С тех пор Google улучшила возможности Gemini, а Apple начала трехэтапное наступление на мир смартфонов с синхронизированными выпусками пакетов функций ИИ.

Также есть новая функция на iPhone и Pixel, где ИИ будет прослушивать телефонный разговор и автоматически делать заметки. Если вы назначаете дату, если кто-то дает местоположение или номер телефона, не нужно хвататься за ручку или что-то еще; можно просто проверить аннотированный журнал вызовов с маркерами и найти эту информацию.

По общему признанию, это впечатляющие и действительно полезные функции. Две из них.

Затем есть Magic Erasers, которые отлично подойдут, если попытаться удалить фотобомбер на заднем плане фотографии, но часто будут давать уродливое шоу регенерированного фона.

Также есть текстовый редактор на основе ИИ, который информирует о том, как звучит "тон" в тексте или электронном письме, а также перефразирует и меняет тон, чтобы он звучал по-другому. Нет ничего лучше, чем добавить немного человеческого прикосновения с помощью помощника на основе ИИ.

И затем, есть общее восприятие ИИ в техническом сообществе, сообществе художников, сообществе создателей. Быстро стало ясно, что многие движки ИИ — текст, изображение, видео, музыка — были обучены на работе людей. Сюрприз, сюрприз. Соскребая часы видео, тонны картинок и рисунков, еще больше часов музыки и все это в течение многих лет — вот как ИИ "учился" творить. Ну, потребовалось еще пару лет, чтобы наладить работу.

Итак, в сети назревает спор. Регуляторы все еще пытаются понять, что делать и как относиться к любым из этих творений ИИ — это оригинал, копия или плагиат? А люди в сети все еще используют свой личный моральный компас, чтобы определить, как они воспринимают ИИ и его полезность для человечества. И есть очень, очень много людей, которые этим недовольны.

Тем временем производители смартфонов обещают нам функции, решающие несуществующие проблемы.

Было невероятно неловко видеть, как Samsung представила новый набор функций ИИ в серии Galaxy S25 . Например, теперь можно сказать Galaxy AI изменить что-то в настройках, вместо того, чтобы искать это самостоятельно и нажимать на экран, чтобы добраться до этого. Конечно, это очень незначительное, но хорошее улучшение качества жизни. Но нет! Это ИИ, поэтому нам нужно рекламировать его как нечто большое. Вот как Samsung решила это представить: "Представьте, что у вас был долгий день, и ваши глаза напрягаются. Теперь вы можете сказать Galaxy AI , что ваши глаза напрягаются, и он разумно предложит активировать фильтр синего света и увеличить размер шрифта".

У Apple дела обстояли не намного лучше. Она запустила серию рекламных роликов Apple Intelligence, которые были широко ненавистны. Потому что они изображали ленивых, ненадежных и не очень умных людей, использующих ИИ для выполнения какой-то работы в самую последнюю минуту рабочего дня. Или, что еще хуже, для составления электронного письма с просьбой к коллеге сделать за них работу.

Нет, я вспомнил цепочку событий, попытку рекламировать телефон как ИИ и общественное несогласие, которое привело к тому, что отрасль вернулась к маркетинговому термину машинного обучения. Итак, у меня есть ChatGPT, это точное предложение, и оно напомнило мне, что я говорю о Huawei Mate 10.

Однако все это дополнительное безумие утихнет. Интеграция ChatGPT в iOS началась, и внедрение Gemini в каждый смартфон Android идет полным ходом — эти вещи будут реализованы.

Но термин маркетинга ИИ быстро становится отравленным, и можно ожидать, что он перестанет появляться к концу 2025 года, как и постоянная разработка абсурдных сторонних приложений и функций, которые никто не будет использовать.

Ранее мы писали, что стала известна дата выхода Samsung Galaxy S25 Ultra. Модели Galaxy S25 Ultra, Galaxy S25 и Galaxy S25+ поступят в продажу в пятницу 7 февраля.