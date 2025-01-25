Asus ROG Phone 9 FE: характеристики та зображення нового ігрового смартфона

Телефон матиме товщину 8,9 мм, вагу 225 г і оснащений елементами управління AirTrigger.

Related video

Asus представила ROG Phone 9 і ROG Phone 9 Pro у листопаді минулого року, а нещодавно з'явилася інформація, що тайванський бренд планує випустити модель FE. Про це пише GSM Arena.

Хоча Asus поки нічого не розголошує про ROG Phone 9 FE, його зображення і характеристики вже з'явилися в мережі, не залишаючи місця для уяви.

Asus ROG Phone 9 FE: рендер Фото: gsmarena.com

Asus ROG Phone 9 FE виглядає схоже на ROG Phone 9 Pro, і джерело повідомляє, що він буде доступний щонайменше в кольорі Phantom Black. Він матиме товщину 8,9 мм, вагу 225 г і оснащений елементами управління AirTrigger.

ROG Phone 9 FE працюватиме на базі Snapdragon 8 Gen 3, на Android 15, матиме 16 ГБ оперативної пам'яті LPDDR5X і 256 ГБ вбудованої пам'яті UFS 4.0. Він буде оснащений 6,78-дюймовим дисплеєм FullHD+ LTPO AMOLED з частотою оновлення 165 Гц, що досягає 185 Гц в Game Genie. Панель матиме пікову яскравість 2500 ніт (1600 ніт в HBM) і захист Gorilla Glass Victus 2.

Камера включає чотири модулі: основний 50-мегапіксельний (Sony IMX890 з оптичною стабілізацією зображення), надширококутний 13-мегапіксельний, макро-5-мегапіксельний і селфі-32-мегапіксельний. Живлення всього комплекту забезпечуватиме акумулятор ємністю 5500 мАг з дротовою зарядкою потужністю 65 Вт. Смартфон також підтримуватиме бездротову зарядку.

Asus ROG Phone 9 FE: рендер Фото: gsmarena.com

Інші особливості включають стереодинаміки, 3,5-мм роз'єм для навушників, Hi-Res Audio, Wi-Fi 7 і сканер відбитків пальців на дисплеї. Смартфон також матиме рейтинг IP68.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.