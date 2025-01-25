Asus ROG Phone 9 FE: характеристики и изображения нового игрового смартфона

Телефон будет иметь толщину 8,9 мм, вес 225 г и оснащен элементами управления AirTrigger.

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Asus представила ROG Phone 9 и ROG Phone 9 Pro в ноябре прошлого года, а недавно появилась информация, что тайваньский бренд планирует выпустить модель FE. Об этом пишет GSM Arena.

Хотя Asus пока ничего не разглашает о ROG Phone 9 FE, его изображения и характеристики уже появились в сети, не оставляя места для воображения.

Asus ROG Phone 9 FE: рендер Фото: gsmarena.com

Asus ROG Phone 9 FE выглядит похоже на ROG Phone 9 Pro, и источник сообщает, что он будет доступен как минимум в цвете Phantom Black. Он будет иметь толщину 8,9 мм, вес 225 г и оснащен элементами управления AirTrigger.

ROG Phone 9 FE будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 3, на Android 15, иметь 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и 256 ГБ встроенной памяти UFS 4.0. Он будет оснащен 6,78-дюймовым дисплеем FullHD+ LTPO AMOLED с частотой обновления 165 Гц, достигающей 185 Гц в Game Genie. Панель будет иметь пиковую яркость 2500 нит (1600 нит в HBM) и защиту Gorilla Glass Victus 2.

Камера включает четыре модуля: основной 50-мегапиксельный (Sony IMX890 с оптической стабилизацией изображения), сверхширокоугольный 13-мегапиксельный, макро-5-мегапиксельный и селфи-32-мегапиксельный. Питание всего комплекта будет обеспечивать аккумулятор емкостью 5500 мАч с проводной зарядкой мощностью 65 Вт. Смартфон также будет поддерживать беспроводную зарядку.

Asus ROG Phone 9 FE: рендер Фото: gsmarena.com

Другие особенности включают стереодинамики, 3,5-мм разъем для наушников, Hi-Res Audio, Wi-Fi 7 и сканер отпечатков пальцев на дисплее. Смартфон также будет иметь рейтинг IP68.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.