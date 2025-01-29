Дешевше, але майже не гірше: який телефон Samsung можна купити замість Galaxy S25 (відео)

Крім флагманської лінійки Galaxy S25 компанія Samsung робить бюджетні та складні моделі, які багатьом подобаються за хорошу продуктивність і барвисті фото.

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Samsung офіційно представила нову лінійку смартфонів Galaxy S25 вартістю від 42 000 грн, приймає попередні замовлення, а випустить її на ринок у лютому. Однак для тих, кому не по кишені або просто не потрібен такий дорогий флагман, у компанії є багато гідних альтернатив. Фокус відібрав п'ять найкращих недорогих смартфонів Samsung, які варто розглядати у 2025 році.

Galaxy S24 FE — найкращий смартфон Samsung для більшості

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: Скриншот

У цьому рейтингу не розглядатимемо попередню флагманську лінійку Galaxy S24, насамперед через одну цінову категорію, а по-друге — через відсутність кардинальних оновлень, якщо не брати до уваги вдосконалених функцій штучного інтелекту. Альтернативу Samsung сама запропонувала майже через рік, у жовтні, випустивши трохи спрощену модель Galaxy S24 FE, яка зараз на 2-3 тисячі гривень дешевша за базову S24, не кажучи вже про Ultra.

Одразу варто зазначити, що Galaxy S24 кращий практично в усьому, крім ціни, але різниця мінімальна і часто не відчувається. FE більший, важчий, швидше розряджається і має "урізаний" 10-ядерний процесор Exynos 2400e з меншою тактовою частотою. Камери все ще на флагманському рівні і лише трохи поступаються S24. Величезний плюс: розширена підтримка програмного забезпечення, що включає сім великих оновлень операційної системи та виправлень проблем безпеки.

Попри свої недоліки — це все ще один із найкращих смартфонів на ринку. У нього великий і яскравий 6,7-дюймовий дисплей типу Dynamic AMOLED (2340 x 1080), телефотокамера з потрійним зумом, висока продуктивність, 8 ГБ оперативної і до 256 ГБ вбудованої пам'яті. Хороші аргументи для тих, хто хоче преміальний смартфон і заощадити близько $350 доларів. Згідно з інформацією на платформі Hotline, в Україні Galaxy S24 FE можна придбати в інтернет-магазинах за ціною від 21 632 грн.

Оглядачі сайту NoteBookCheck окремо виділили високу якість збірки, що включає скло Gorilla Glass Victus по обидва боки і клас захисту від пилу і води IP68.

Порівняння Samsung Galaxy S24 FE і Samsung Galaxy S24

Galaxy A15 — найкращий дешевий телефон Samsung

Смартфон Samsung Galaxy A15 Фото: Samsung

Найяскравіші функції смартфонів, як правило, існують тільки на флагманах, але в бюджетного Galaxy A15 теж є багато плюсів, серед яких масивна батарея ємністю 5000 мАг зі швидкою зарядкою (до 25 Вт) і великий 6,5-дюймовий AMOLED-дисплей з частотою 90 Гц, що рідко зустрінеш у цьому ціновому діапазоні. Варто також згадати підтримку SD-карти пам'яті ємністю до 1 ТБ і оновлення від Samsung протягом чотирьох років. Вбудована пам'ять при цьому лише 128 ГБ, а оперативна — 4 ГБ, 6 ГБ або 8 ГБ на вибір.

Як зазначає СNET, виробники бюджетних смартфонів часто економлять на камерах, але Galaxy A15 робить хороші фото на відкритому повітрі, хоча гарно сфотографувати будь-що в слабкоосвітлених місцях складно. З 2024 року модель почали випускати з надширококутною камерою 5 МП замість макрооб'єктива 2 МП, але невідомо чи завезуть такий різновид в Україну. Зараз телефон продають за ціною від 5 400 грн, і він багато чого може дати за ці гроші.

Огляд Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A55 — найкраще співвідношення ціни та якості

Смартфон Samsung Galaxy A55 Фото: Скриншот

На думку аналітиків сайту Tom's Guide, Galaxy A55 — напрочуд хороший апарат для фотографування, навіть порівняно з дорожчими моделями Samsung. За часом роботи від батареї він перевершує інші телефони з набагато більшими батареями, як показали тести з YouTube.

A55 виглядає і відчувається вельми дорогим завдяки алюмінієвій рамці і скляній задній панелі, а також адаптивній частоті оновлення екрану до 120 Гц. Набір оптики теж гідний: основна камера з датчиком 50 МП, надширококутна — 12 МП, макро — 5 МП, фронтальна — 32 МП.

"Єдиною можливою перешкодою для мене є малопотужний чипсет, через який ігри та подібні вимогливі додатки працюють на розчаровуючих швидкостях і якості", — зазначив журналіст Річард Прайдей.

В Україні Galaxy A55 продається за ціною від 13 149 грн, а це майже вдвічі менше навіть порівняно з Galaxy S24 FE. І він доволі "свіжий", адже вийшов у 2024 році, а отже ще довго отримуватиме оновлення ПЗ. Є версії з 8 ГБ і 12 ГБ оперативної пам'яті, зі 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої пам'яті.

Огляд телефону Samsung Galaxy A55

Galaxy A35 — найкращий старий телефон Samsung

Samsung Galaxy A35 — один із найкращих телефонів Фото: Скриншот

Galaxy A35 підійде тим, хто хоче щось дещо дещо простіше і дешевше Galaxy A55. Велика перевага телефону — це великий і яскравий екран з діагоналлю 6,6-дюймів, яким зручно користуватися навіть при сонячному світлі. A35 випереджає середній смартфон приблизно на годину в тесті батареї Tom's Guide, а його камери роблять пристойні фотографії для камерофона вартістю від 10 000 грн, особливо портрети.

Модель використовує той самий чипсет Exynos 1380, що і в Galaxy A54 2023 року, тому інші телефони середнього класу, такі як Pixel 8a, перевершують його, тому не варто чекати від неї високої продуктивності. Підтримка програмного забезпечення обмежена чотирма роками з додатковим роком для оновлень безпеки, це набагато менше, ніж Samsung пропонує більш дорогим телефонам. Набір пам'яті у Galaxy A35 стандартний: 6 ГБ або 8 ГБ оперативної; 128 ГБ або 256 ГБ вбудованої.

Galaxy Z Flip 6 — найдоступніший складаний Samsung

Складаний телефон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Відразу варто зазначити, що ця модель коштує дорожче Galaxy S25, але пропонує не типовий смартфон, а щось більше. Складні смартфони переживають складний шлях еволюції, і крім кволої конструкції їхнім величезним недоліком завжди була ціна. В Україні Z Flip 6 продається за ціною від 46 000 грн, і це той випадок, коли ціна може бути виправданою.

Якщо не брати до уваги дисплеї, що змінюють форму, Z Flip 6 дуже схожий на стандартний флагман Samsung Galaxy S-серії, вважає ZDnet. У нього великий 6,7-дюймовий AMOLED-екран із високою яскравістю та чіткістю, до 512 ГБ вбудованої пам'яті для фотографій і відео високої роздільної здатності та чималенька батарея ємністю 4000 мАг, хоча час автономної роботи лише трохи збільшився порівняно з попередньою моделлю. Z Flip 6 компактніший і портативніший за Z Fold, а це важливо для "розкладачки".

Від попередника Z Flip 6 відрізняється 50-мегапіксельною основною камерою та новим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, що покращили фотографії та продуктивність, меншим шарніром і складкою. Galaxy AI отримав новий режим перекладача, який транскрибує і перекладає мову на обох екранах одночасно, щоб можна було спілкуватися з людиною іншою мовою і бачити її при цьому. Нова функція автоматичного фокусу та зуму дає змогу утримувати телефон у напіввідчиненому положенні, Z Flip 6 автоматично збільшує або зменшує масштаб (перемикаючись між основною та надширококутною камерами), щоб отримати фотографію, яка найкраще підходить для моменту.

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