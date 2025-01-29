Дешевле, но почти не хуже: какой телефон Samsung можно купить вместо Galaxy S25 (видео)

Помимо флагманской линейки Galaxy S25 компания Samsung делает бюджетные и складные модели, которые многим нравятся за хорошую производительность и красочные фото.

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Samsung официально представила новую линейку смартфонов Galaxy S25 стоимостью от 42 000 грн, принимает предварительные заказы, а выпустит ее на рынок в феврале. Однако для тех, кому не по карману или просто не нужен такой дорогой флагман, у компании есть много достойных альтернатив. Фокус отобрал пять лучших недорогих смартфонов Samsung, которые стоит рассматривать в 2025 году.

Galaxy S24 FE — лучший смартфон Samsung для большинства

Смартфон Samsung Galaxy S24 FE Фото: Скриншот

В этом рейтинге не будем рассматривать предыдущую флагманскую линейку Galaxy S24, в первую очередь из-за одной ценовой категории, а во вторую — из-за отсутствия кардинальных обновлений, если не считать усовершенствованных функций искусственного интеллекта. Альтернативу Samsung сама предложила почти через год, в октябре, выпустив чуть упрощенную модель Galaxy S24 FE, которая сейчас на 2-3 тысячи гривен дешевле базовой S24, не говоря уже об Ultra.

Сразу стоит отметить, что Galaxy S24 лучше практически во всем, кроме цены, но разница минимальна и часто не ощущается. FE крупнее, тяжелее, быстрее разряжается и имеет "урезанный" 10-ядерный процессор Exynos 2400e с меньшей тактовой частотой. Камеры все еще на флагманском уровне и лишь немного уступают S24. Огромный плюс: расширенная поддержка программного обеспечения, включающая семь крупных обновлений операционной системы и исправлений проблем безопасности.

Несмотря на свои недостатки — это все еще один из лучших смартфонов на рынке. У него большой и яркий 6,7-дюймовый дисплей типа Dynamic AMOLED (2340 x 1080), телефотокамера с тройным зумом, высокая производительность, 8 ГБ оперативной и до 256 ГБ встроенной памяти. Хорошие аргументы для тех, кто хочет премиальный смартфон и сэкономить около $350 долларов. Согласно информации на платформе Hotline, в Украине Galaxy S24 FE можно приобрести в интернет-магазинах по цене от 21 632 грн.

Обозреватели сайта NoteBookCheck отдельно выделили высокое качество сборки, включающее стекло Gorilla Glass Victus с обеих сторон и класс защиты от пыли и воды IP68.

Cравнение Samsung Galaxy S24 FE и Samsung Galaxy S24

Galaxy A15 — лучший дешевый телефон Samsung

Cмартфон Samsung Galaxy A15 Фото: Samsung

Самые яркие функции смартфонов, как правило, существуют только на флагманах, но у бюджетного Galaxy A15 тоже есть много плюсов, среди которых массивная батарея емкостью 5000 мАч с быстрой зарядкой (до 25 Вт) и большой 6,5-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 90 Гц, что редко встретишь в этом ценовом диапазоне. Стоит также упомянуть поддержку SD-карты памяти емкостью до 1 ТБ и обновления от Samsung в течение четырех лет. Встроенная память при этом лишь 128 ГБ, а оперативная — 4 ГБ, 6 ГБ или 8 ГБ на выбор.

Как отмечает СNET, производители бюджетных смартфонов часто экономят на камерах, но Galaxy A15 делает хорошие фото на открытом воздухе, хотя красиво сфотографировать что-либо в слабоосвещенных местах сложно. С 2024 года модель начали выпускать со сверхширокоугольной камерой 5 МП вместо макрообъектива 2 МП, но неизвестно завезут ли такую разновидность в Украину. Сейчас телефон продают по цене от 5 400 грн, и он многое может дать за эти деньги.

Обзор Samsung Galaxy A15 5G

Samsung Galaxy A55 — лучшее соотношение цены и качества

Смартфон Samsung Galaxy A55 Фото: Скриншот

По мнению аналитиков сайта Tom's Guide, Galaxy A55 — удивительно хороший аппарат для фотосъемки, даже по сравнению с более дорогими моделями Samsung. По времени работы от батареи он превосходит другие телефоны с гораздо более крупными батареями, как показали тесты с YouTube.

A55 выглядит и ощущается весьма дорогим благодаря алюминиевой рамке и стеклянной задней панели, а также адаптивной частоте обновления экрана до 120 Гц. Набор оптики тоже достойный: основная камера с датчиком 50 МП, сверхширокоугольная — 12 МП, макро — 5 МП, фронтальная — 32 МП.

"Единственным возможным препятствием для меня является маломощный чипсет, из-за которого игры и подобные требовательные приложения работают на разочаровывающих скоростях и качестве", — отметил журналист Ричард Прайдей.

В Украине Galaxy A55 продается по цене от 13 149 грн, а это почти в два раза меньше даже по сравнению с Galaxy S24 FE. И он довольно "свежий", ведь вышел в 2024 году, а значит еще долго будет получать обновления ПО. Есть версии с 8 ГБ и 12 ГБ оперативной памяти, со 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти.

Обзор телефона Samsung Galaxy A55

Galaxy A35 — лучший старый телефон Samsung

Samsung Galaxy A35 — один из лучших телефонов Фото: Скриншот

Galaxy A35 подойдет тем, кто хочет нечто слегка проще и дешевле Galaxy A55. Большое преимущество телефона — это большой и яркий экран с диагональю 6,6-дюймов, которым удобно пользоваться даже при солнечном свете. A35 опережает средний смартфон примерно на час в тесте батареи Tom's Guide, а его камеры делают приличные фотографии для камерофона стоимостью от 10 000 грн, особенно портреты.

Модель использует тот же чипсет Exynos 1380, что и в Galaxy A54 2023 года, поэтому другие телефоны среднего класса, такие как Pixel 8a, превосходят его, поэтому не стоит ждать от нее высокой производительности. Поддержка программного обеспечения ограничена четырьмя годами с дополнительным годом для обновлений безопасности, это гораздо меньше, чем Samsung предлагает более дорогим телефонам. Набор памяти у Galaxy A35 стандартный: 6 ГБ или 8 ГБ оперативной; 128 ГБ или 256 ГБ встроенной.

Galaxy Z Flip 6 — самый доступный складной Samsung

Складной телефон Samsung Galaxy Z Flip 6 Фото: Скриншот

Cразу стоит отметить, что эта модель стоит дороже Galaxy S25, но предлагает не типичный смартфон, а нечто большее. Складные смартфоны переживают сложный путь эволюции, и помимо хлипкой конструкции их огромным недостатком всегда была цена. В Украине Z Flip 6 продается по цене от 46 000 грн, и это тот случай, когда цена может быть оправданной.

Если не брать в расчет дисплеи, меняющие форму, Z Flip 6 очень похож на стандартный флагман Samsung Galaxy S-серии, считает ZDnet. У него большой 6,7-дюймовый AMOLED-экран с высокой яркостью и четкостью, до 512 ГБ встроенной памяти для фотографий и видео высокого разрешения и немаленькая батарея емкостью 4000 мАч, хотя время автономной работы лишь немного увеличилась по сравнению с предыдущей моделью. Z Flip 6 компактнее и портативнее Z Fold, а это немаловажно для "раскладушки".

От предшественника Z Flip 6 отличается 50-мегапиксельной основной камерой и новым чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, улучшившими фотографии и производительность, меньшим шарниром и складкой. Galaxy AI получил новый режим переводчика, который транскрибирует и переводит речь на обоих экранах одновременно, чтобы можно было общаться с человеком на другом языке и видеть его при этом. Новая функция автоматического фокуса и зума позволяет удерживать телефон в полуоткрытом положении, Z Flip 6 автоматически увеличивает или уменьшает масштаб (переключаясь между основной и сверхширокоугольной камерами), чтобы получить фотографию, которая лучше всего подходит для момента.

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