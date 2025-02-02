Електростанції на природному газі використовуватимуть у незвичний спосіб

Ця ініціатива спрямована на задоволення потреб ЦОД і продаж надлишків енергії.

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Компанії Engine No. 1 і Chevron USA Inc. оголосили про партнерство з метою розробки масштабованих і надійних рішень у сфері електроживлення для центрів обробки даних (ЦОД). Про це пише Interesting Engineering.

Рішення впровадять по всій території Сполучених Штатів, зокрема тих, що працюють на природному газі.

Ініціативу розглядають як відповідь на зростаючі потреби цифрової економіки в енергії, особливо у зв'язку з тим, що технології штучного інтелекту (ШІ) стають дедалі невід'ємнішою частиною різних секторів.

На тлі підтримки адміністрацією президента Дональда Трампа інвестицій в енергетику ця співпраця спрямована на будівництво першої багатогігаватної електростанції, поєднаної з центрами обробки даних. Вони сподіваються, що цей проєкт буде реалізовано під час очікуваного другого терміну Трампа.

Проєкт використовуватиме 7 газових турбін GE Vernova 7HA, які були зарезервовані відповідно до угоди про резервування для прискорення термінів реалізації проєкту.

Заплановане розміщення цих підприємств з виробництва електроенергії буде зосереджено в південно-східних, середніх і західних регіонах США, що дасть змогу задовольнити гостру потребу в доступних і стабільних джерелах енергії для підтримки зростаючої галузі центрів оброблення даних у країні.

Примітною зміною є те, що початкове виробництво енергії не залежатиме від наявної мережі електропередачі. Такий підхід покликаний знизити ризик зростання цін на електроенергію для споживачів.

Спільна ініціатива спрямована на постачання до чотирьох гігават електроенергії, що достатньо для забезпечення електроенергією приблизно 3,5 млн будинків до кінця 2027 року.

Також існує потенціал для майбутнього розширення цієї потужності. Проєкти будуть спеціально розроблені з упором на інтеграцію низьковуглецевих технологій, як-от уловлювання і зберігання вуглецю (CCS), які можуть вловлювати понад 90% викидів CO2 від турбін, а також варіанти поновлюваної енергії.

Оскільки цифрові технології продовжують розвиватися, зростання споживання даних, хмарних обчислень і рішень на основі штучного інтелекту створює гостру потребу в інноваційних та економічно ефективних рішеннях у сфері електроживлення.

Ця ініціатива спрямована на задоволення потреб ЦОД в енергії та продаж надлишків енергії в мережу, тим самим задовольняючи ширші потреби в електриці і зберігаючи при цьому керовані витрати.

Очікується, що партнерство створить тисячі робочих місць, зробивши значний внесок у реіндустріалізацію економіки США, а також задовольнить життєво важливу потребу в стійких і надійних енергетичних рішеннях у світі, який стає дедалі цифровішим.

Раніше ми писали, що ізраїльська компанія Eco Wave Power офіційно запустила свій демонстраційний проєкт із генерації електроенергії з морських хвиль у порту Яффо.