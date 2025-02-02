Электростанции на природном газе будут использоваться необычным способом
Эта инициатива направлена на удовлетворение потребностей ЦОД и продажу излишков энергии.
Компании Engine No. 1 и Chevron USA Inc. объявили о партнерстве с целью разработки масштабируемых и надежных решений в области электропитания для центров обработки данных (ЦОД). Об этом пишет Interesting Engineering.
Решения внедрят по всей территории Соединенных Штатов, в частности, работающих на природном газе.
Инициатива рассматривается как ответ на растущие потребности цифровой экономики в энергии, особенно в связи с тем, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более неотъемлемой частью различных секторов.
На фоне поддержки администрацией президента Дональда Трампа инвестиций в энергетику это сотрудничество направлено на строительство первой многогигаваттной электростанции, совмещенной с центрами обработки данных. Они надеются, что этот проект будет реализован во время ожидаемого второго срока Трампа.
Проект будет использовать 7 газовых турбин GE Vernova 7HA, которые были зарезервированы в соответствии с соглашением о резервировании для ускорения сроков реализации проекта.
Планируемое размещение этих предприятий по производству электроэнергии будет сосредоточено в юго-восточных, средних и западных регионах США, что позволит удовлетворить острую потребность в доступных и стабильных источниках энергии для поддержки растущей отрасли центров обработки данных в стране.
Примечательным изменением является то, что первоначальное производство энергии не будет зависеть от существующей сети электропередачи. Такой подход призван снизить риск роста цен на электроэнергию для потребителей.
Совместная инициатива направлена на поставку до четырех гигаватт электроэнергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 3,5 млн домов к концу 2027 года.
Также существует потенциал для будущего расширения этой мощности. Проекты будут специально разработаны с упором на интеграцию низкоуглеродных технологий, таких как улавливание и хранение углерода (CCS), которые могут улавливать более 90% выбросов CO2 от турбин, а также варианты возобновляемой энергии.
Поскольку цифровые технологии продолжают развиваться, рост потребления данных , облачных вычислений и решений на основе искусственного интеллекта создает острую потребность в инновационных и экономически эффективных решениях в области электропитания.
Эта инициатива направлена на удовлетворение потребностей ЦОД в энергии и продажу излишков энергии в сеть, тем самым удовлетворяя более широкие потребности в электричестве и сохраняя при этом управляемые затраты.
Ожидается, что партнерство создаст тысячи рабочих мест, внеся значительный вклад в реиндустриализацию экономики США, а также удовлетворит жизненно важную потребность в устойчивых и надежных энергетических решениях в мире, который становится все более цифровым.
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