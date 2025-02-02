Электростанции на природном газе будут использоваться необычным способом

Эта инициатива направлена ​​на удовлетворение потребностей ЦОД и продажу излишков энергии.

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Компании Engine No. 1 и Chevron USA Inc. объявили о партнерстве с целью разработки масштабируемых и надежных решений в области электропитания для центров обработки данных (ЦОД). Об этом пишет Interesting Engineering.

Решения внедрят по всей территории Соединенных Штатов, в частности, работающих на природном газе.

Инициатива рассматривается как ответ на растущие потребности цифровой экономики в энергии, особенно в связи с тем, что технологии искусственного интеллекта (ИИ) становятся все более неотъемлемой частью различных секторов.

На фоне поддержки администрацией президента Дональда Трампа инвестиций в энергетику это сотрудничество направлено на строительство первой многогигаваттной электростанции, совмещенной с центрами обработки данных. Они надеются, что этот проект будет реализован во время ожидаемого второго срока Трампа.

Проект будет использовать 7 газовых турбин GE Vernova 7HA, которые были зарезервированы в соответствии с соглашением о резервировании для ускорения сроков реализации проекта.

Планируемое размещение этих предприятий по производству электроэнергии будет сосредоточено в юго-восточных, средних и западных регионах США, что позволит удовлетворить острую потребность в доступных и стабильных источниках энергии для поддержки растущей отрасли центров обработки данных в стране.

Примечательным изменением является то, что первоначальное производство энергии не будет зависеть от существующей сети электропередачи. Такой подход призван снизить риск роста цен на электроэнергию для потребителей.

Совместная инициатива направлена ​​на поставку до четырех гигаватт электроэнергии, что достаточно для обеспечения электроэнергией примерно 3,5 млн домов к концу 2027 года.

Также существует потенциал для будущего расширения этой мощности. Проекты будут специально разработаны с упором на интеграцию низкоуглеродных технологий, таких как улавливание и хранение углерода (CCS), которые могут улавливать более 90% выбросов CO2 от турбин, а также варианты возобновляемой энергии.

Поскольку цифровые технологии продолжают развиваться, рост потребления данных , облачных вычислений и решений на основе искусственного интеллекта создает острую потребность в инновационных и экономически эффективных решениях в области электропитания.

Эта инициатива направлена ​​на удовлетворение потребностей ЦОД в энергии и продажу излишков энергии в сеть, тем самым удовлетворяя более широкие потребности в электричестве и сохраняя при этом управляемые затраты.

Ожидается, что партнерство создаст тысячи рабочих мест, внеся значительный вклад в реиндустриализацию экономики США, а также удовлетворит жизненно важную потребность в устойчивых и надежных энергетических решениях в мире, который становится все более цифровым.

Ранее мы писали, что израильская компания Eco Wave Power официально запустила свой демонстрационный проект по генерации электроэнергии из морских волн в порту Яффо.