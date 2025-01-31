Найдешевші країни для купівлі Galaxy S25: чи є в списку Україна

Найбільший і найпотужніший із братів Samsung буде високо в списках бажань багатьох, але роздрібна ціна в 1299,99 доларів плюс податок — це чималі витрати.

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Видання Android Authority назвало найдешевші країни для купівлі Galaxy S25. Ось що в списку.

Серія Samsung Galaxy S25, схоже, збирається зберегти блискучу репутацію бренду на ринку телефонів Android, а Galaxy S25 Ultra — перлина в цій короні. 1299,99 доларів — це ціна в США, але що, якщо флагманський пристрій дешевший в інших країнах? Оскільки в кожній країні запитувана ціна різна, ось список.

Де найдешевше купити Galaxy S25 Ultra?

Ціна, зазначена для США, не є роздрібною ціною, оскільки додано приблизний податок із продажів у розмірі 10%. Це порівняння на основі того, скільки резидент США заплатив би за пристрій, як вдома, так і за кордоном. У деяких випадках зазначена ціна може включати податок з продажів, що означає, що ви можете мати право вимагати трохи більше назад в аеропорту під час виїзду.

Найдешевшим місцем для покупки Samsung Galaxy S25 Ultra є Південна Корея — цілком підходяща країна для Samsung. Ціна телефону там еквівалентна $1184, що на $150 дешевше, ніж у Канаді, яка посідає друге місце. Пристрій коштує всього на кілька доларів дорожче в Австралії та Сінгапурі.

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Навіть з урахуванням податку з продажів США, як і раніше, входять до числа країн з найнижчою ціною на Galaxy S25 Ultra: американці платять приблизно на 250 доларів більше, ніж їхні південнокорейські колеги.

Туреччина — найдорожче місце для купівлі Galaxy S25 Ultra з деяким відривом. Ми проводили кілька подібних порівнянь у минулому, і Туреччина майже завжди є найгіршим місцем для купівлі висококласних телефонів, принаймні в доларовому еквіваленті. Бразилія та Уругвай — наступні найдорожчі країни, хоча варто зазначити, що наразі в цих країнах можна купити тільки конфігурацію телефону на 512 ГБ.

Більше, ніж положення кожної країни в таблиці, можливо, буде цікаво дізнатися, чому може бути така величезна різниця в усьому світі. Це один і той самий телефон, але люди в Туреччині платять майже вдвічі більше, ніж жителі Південної Кореї.

Раніше Фокус писав, що Samsung Galaxy S25 Edge виявився кращим за конкурентів. Навіть якщо Galaxy S25 Edge в кінцевому підсумку здасться "просто" більш тонким Galaxy S25, цього може бути достатньо, щоб привабити покупців.