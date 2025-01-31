Самые дешевые страны для покупки Galaxy S25: есть ли в списке Украина

Самый большой и мощный из братьев Samsung будет высоко в списках желаний многих, но розничная цена в 1299,99 долларов плюс налог — это немалые расходы.

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Издание Android Authority назвало самые дешевые страны для покупки Galaxy S25. Вот что в списке.

Серия Samsung Galaxy S25, похоже, собирается сохранить блестящую репутацию бренда на рынке телефонов Android, а Galaxy S25 Ultra — жемчужина в этой короне. 1299,99 долларов — это цена в США, но что, если флагманское устройство дешевле в других странах? Поскольку в каждой стране запрашиваемая цена разная, вот список.

Где дешевле всего купить Galaxy S25 Ultra?

Цена, указанная для США, не является розничной ценой,, поскольку добавлен приблизительный налог с продаж в размере 10%. Это сравнение на основе того, сколько резидент США заплатил бы за устройство, как дома, так и за границей. В некоторых случаях указанная цена может включать налог с продаж, что означает, что вы можете иметь право потребовать немного больше обратно в аэропорту при выезде.

Самым дешевым местом для покупки Samsung Galaxy S25 Ultra является Южная Корея — вполне подходящая страна для Samsung. Цена телефона там эквивалентна $1184, что на $150 дешевле, чем в Канаде, которая занимает второе место. Устройство стоит всего на несколько долларов дороже в Австралии и Сингапуре.

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Даже с учетом налога с продаж США по-прежнему входят в число стран с самой низкой ценой на Galaxy S25 Ultra: американцы платят примерно на 250 долларов больше, чем их южнокорейские коллеги.

Турция — самое дорогое место для покупки Galaxy S25 Ultra с некоторым отрывом. Мы проводили несколько подобных сравнений в прошлом, и Турция почти всегда является худшим местом для покупки высококлассных телефонов, по крайней мере, в долларовом эквиваленте. Бразилия и Уругвай — следующие самые дорогие страны, хотя стоит отметить, что в настоящее время в этих странах можно купить только конфигурацию телефона на 512 ГБ.

Больше, чем положение каждой страны в таблице, возможно, будет любопытно узнать, почему может быть такая огромная разница по всему миру. Это один и тот же телефон, но люди в Турции платят почти в два раза больше, чем жители Южной Кореи.

Ранее Фокус писал, что Samsung Galaxy S25 Edge оказался лучше конкурентов. Даже если Galaxy S25 Edge в конечном итоге покажется "просто" более тонким Galaxy S25, этого может быть достаточно, чтобы привлечь покупателей.