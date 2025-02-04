Безкоштовна енергія в кишені: інженери зробили дешевий генератор із пластику та скотчу

Невеликий пристрій перетворює механічну енергію на електричну. Наприклад, вібрацію динаміків музичної колонки.

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У США вчені розробили недорогий трибоелектричний наногенератор із дешевих матеріалів. Дослідження було опубліковано в науковому журналі ACS Omega.

Трибоелектричний наногенератор дає змогу перетворювати статичну електрику, створювану механічними рухами, в енергію, яку потім можна використовувати для живлення пристроїв. Більшість таких систем складаються зі спеціалізованих дорогих матеріалів, але в Університеті Алабами зробили її з вельми доступних: пластикової плівки, алюмінію і двосторонньої клейкої стрічки.

Під час стиснення та розділення ці шари генерували невелику кількість електрики. Однак адгезивні властивості стрічки створювали механічний опір, вимагаючи значного зусилля для розділення.

Генератор на вібруючій установці видобуває електрику

Для підвищення продуктивності дослідники замінили двосторонню стрічку товстішою і міцнішою односторонньою. У цьому випадку вироблення електроенергії відбувається завдяки взаємодії поліпропіленової основи стрічки та її акрилового липкого шару. Гладка поверхня знижує механічний опір, забезпечуючи швидкий контакт і поділ, що підвищує вихідну потужність.

Генератор помістили на вібруючу пластину, щоб викликати повторюваний контакт і роз'єднання, ефективно виробляючи електроенергію. Під час експериментів він показав максимальну вихідну потужність 53 міліватів. Крім того, вчені пробували добувати електрику, встановивши поруч із генератором Bluetooth-колонку, що грає.

Дослідники описали два способи практичного застосування: саможивильний, переносний біосенсор для виявлення рухів руки та акустичний датчик для захоплення звукових хвиль. Робота показала, що можна зробити недорогий і високоефективний трибоелектричний наногенератор, щоб надалі застосовувати для виробництва енергії та в датчиках з автономним живленням.

Раніше писали, як блогер Нік Зетта навчився виробляти електрику, використовуючи тепло свого тіла. У цьому йому допомогли термоелектричні генератори, вбудовані в спеціальний костюм.

Писали також, як пенсіонер зі США видобуває електрику зі сміття. Він запатентував генератор енергії під назвою Carismatic.