Бесплатная энергия в кармане: инженеры сделали дешевый генератор из пластика и скотча

Небольшое устройство превращает механическую энергию в электрическую. Например, вибрацию динамиков музыкальной колонки.

Related video

В США ученые разработали недорогой трибоэлектрический наногенератор из дешевых материалов. Исследование было опубликовано в научном журнале ACS Omega.

Трибоэлектрический наногенератор позволяет преобразовывать статическое электричество, создаваемое механическими движениями, в энергию, которую затем можно использовать для питания устройств. Большинство таких систем состоять из специализированных дорогостоящих материалов, но в Университете Алабамы сделали ее из весьма доступных: пластиквовой пленки, аллюминия и двусторонней клейкой ленты.

При сжатии и разделении эти слои генерировали небольшое количество электричества. Однако адгезивные свойства ленты создавали механическое сопротивление, требуя значительного усилия для разделения.

Генератор на вибрирующей установке добывает электричество

Для повышения производительности исследователи заменили двухстороннюю ленту более толстой и прочной односторонней. В этом случае выработка электроэнергии происходит за счет взаимодействия полипропиленовой основы ленты и ее акрилового липкого слоя. Гладкая поверхность снижает механическое сопротивление, обеспечивая быстрый контакт и разделение, что повышает выходную мощность.

Генератор поместили на вибрирующую пластину, чтобы вызвать повторяющийся контакт и разъединение, эффективно производя электроэнергию. Во время экспериментов он показал максимальную выходную мощность 53 милливатт. Кроме того, ученые пробовали добывать электричество, установив рядом с генератором играющую Bluetooth-колонку.

Исследователи описали два способа практического применения: самопитаемый, носимый биосенсор для обнаружения движений руки и акустический датчик для захвата звуковых волн. Работа показала, что можно сделать недорогой и высокоэффективный трибоэлектрический наногенератор, чтобы в дальнейшем применять для производства энергии и в датчиках с автономным питанием.

Ранее писали, как блогер Ник Зетта научился вырабатывать электричество, используя тепло своего тела. В этом ему помогли термоэлектрические генераторы, встроенные в специальный костюм.

Писали также, как пенсионер из США добывает электричество из мусора. Он запатентовал генератор энергии под названием Carismatic.