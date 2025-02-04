Бесплатная энергия в кармане: инженеры сделали дешевый генератор из пластика и скотча
Небольшое устройство превращает механическую энергию в электрическую. Например, вибрацию динамиков музыкальной колонки.
В США ученые разработали недорогой трибоэлектрический наногенератор из дешевых материалов. Исследование было опубликовано в научном журнале ACS Omega.
Трибоэлектрический наногенератор позволяет преобразовывать статическое электричество, создаваемое механическими движениями, в энергию, которую затем можно использовать для питания устройств. Большинство таких систем состоять из специализированных дорогостоящих материалов, но в Университете Алабамы сделали ее из весьма доступных: пластиквовой пленки, аллюминия и двусторонней клейкой ленты.
При сжатии и разделении эти слои генерировали небольшое количество электричества. Однако адгезивные свойства ленты создавали механическое сопротивление, требуя значительного усилия для разделения.
Для повышения производительности исследователи заменили двухстороннюю ленту более толстой и прочной односторонней. В этом случае выработка электроэнергии происходит за счет взаимодействия полипропиленовой основы ленты и ее акрилового липкого слоя. Гладкая поверхность снижает механическое сопротивление, обеспечивая быстрый контакт и разделение, что повышает выходную мощность.
Генератор поместили на вибрирующую пластину, чтобы вызвать повторяющийся контакт и разъединение, эффективно производя электроэнергию. Во время экспериментов он показал максимальную выходную мощность 53 милливатт. Кроме того, ученые пробовали добывать электричество, установив рядом с генератором играющую Bluetooth-колонку.
Исследователи описали два способа практического применения: самопитаемый, носимый биосенсор для обнаружения движений руки и акустический датчик для захвата звуковых волн. Работа показала, что можно сделать недорогой и высокоэффективный трибоэлектрический наногенератор, чтобы в дальнейшем применять для производства энергии и в датчиках с автономным питанием.
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