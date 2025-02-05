Необхідно оновити Android-смартфон просто зараз: експерти попередили про небезпеки

Google виправила вразливість нульового дня, використовувану хакерами, і 47 інших вразливостей.

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Усім користувачам смартфонів на Android варто якомога швидше встановити оновлення безпеки Android за лютий 2025 року. Про це пише Tom's Guide.

Найпростіший спосіб захиститися від хакерів — це регулярне оновлення телефону та встановлення останніх виправлень безпеки.

Як повідомляє BleepingComputer, цього місяця компанія Google випустила оновлення безпеки Android, що включають виправлення 48 різних вразливостей, включно з вразливістю ядра нульового дня, яку широко використовували хакери у своїх атаках.

Ця вразливість нульового дня високого ступеня серйозності (відстежується як CVE-2024-53104) являє собою вразливість підвищення привілеїв у драйвері USB Video Class Android. Якщо її експлуатувати, вона може дати змогу аутентифікованому зловмиснику, який має доступ до пристрою, підвищити привілеї в атаках низької складності.

Одна з причин, з якої варто розглянути Pixel 9 або навіть майбутній Pixel 9a як свій наступний телефон Android, полягає в тому, що пристрої Pixel від Google першими отримують останні оновлення та виправлення безпеки. Хоча Samsung, OnePlus, Motorola та інші виробники телефонів Android отримують ці оновлення одразу ж, щойно вони стають доступними, часто виникає затримка в їхньому надсиланні користувачам, оскільки кожна компанія любить робити свій внесок в Android.

Можна також пошукати телефон із дуже легкою версією Android. Однак також слід звернути увагу на те, як часто компанії розсилають виправлення, перш ніж обирати свій наступний смартфон.

Як захистити Android-смартфон від хакерів

Крім регулярного оновлення телефону Android і встановлених на ньому додатків, є ще кілька речей, які можна зробити, щоб захистити себе від хакерів.

Для початку потрібно переконатися, що ввімкнено функцію Safe Browsing, яка захистить пристрій від небезпечних веб-сайтів, завантажень і розширень. Однак, якщо треба бути особливо обережними, можна піти ще далі і зареєструватися в Enhanced Safe Browsing у Chrome. Вона не тільки захищає від усього перерахованого вище, а й може попередити, якщо паролі були розкриті в результаті витоку даних.

Хоча Android має власний вбудований менеджер паролів через Chrome, ви також можете захотіти підписатися на один із найкращих менеджерів паролів, оскільки вони часто включають додаткові функції, такі як VPN, щоб зберегти конфіденційність перегляду. Аналогічно, багато хто з найкращих антивірусних додатків для Android також містять обидва ці інструменти безпеки.

Оновлення Android-смартфона — найважливіший перший крок, але з кількома додатковими інструментами і функціями безпеки, встановленими на телефоні, ви значно знизите ймовірність стати жертвою шкідливого ПЗ, фішингу та інших кібератак.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.