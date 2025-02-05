Необходимо обновить Android-смартфон прямо сейчас: эксперты предупредили об опасностях

Google исправила уязвимость нулевого дня, используемую хакерами, и 47 других уязвимостей.

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Всем пользователям смартфонов на Android стоит как можно скорее установить обновления безопасности Android за февраль 2025 года. Об этом пишет Tom's Guide.

Самый простой способ защититься от хакеров — это регулярное обновление телефона и установка последних исправлений безопасности.

Как сообщает BleepingComputer, в этом месяце компания Google выпустила обновления безопасности Android, включающие исправления 48 различных уязвимостей, включая уязвимость ядра нулевого дня, которая широко использовалась хакерами в своих атаках.

Эта уязвимость нулевого дня высокой степени серьезности (отслеживается как CVE-2024-53104) представляет собой уязвимость повышения привилегий в драйвере USB Video Class Android. Если ее эксплуатировать, она может позволить аутентифицированному злоумышленнику, имеющему доступ к устройству, повысить привилегии в атаках низкой сложности.

Одна из причин, по которой стоит рассмотреть Pixel 9 или даже предстоящий Pixel 9a в качестве своего следующего телефона Android, заключается в том, что устройства Pixel от Google первыми получают последние обновления и исправления безопасности. Хотя Samsung, OnePlus, Motorola и другие производители телефонов Android получают эти обновления сразу же, как только они становятся доступны, часто возникает задержка в их отправке пользователям, поскольку каждая компания любит вносить свой вклад в Android.

Можно также поискать телефон с очень легкой версией Android. Однако также следует обратить внимание на то, как часто компании рассылают исправления, прежде чем выбирать свой следующий смартфон.

Как защитить Android-смартфон от хакеров

Помимо регулярного обновления телефона Android и установленных на нем приложений, есть еще несколько вещей, которые можно сделать, чтобы защитить себя от хакеров.

Для начала нужно убедиться, что включена функция Safe Browsing, которая защитит устройство от опасных веб-сайтов, загрузок и расширений. Однако, если надо быть особенно осторожными, можно пойти еще дальше и зарегистрироваться в Enhanced Safe Browsing в Chrome. Она не только защищает от всего вышеперечисленного, но и может предупредить, если пароли были раскрыты в результате утечки данных.

Хотя Android имеет собственный встроенный менеджер паролей через Chrome, вы также можете захотеть подписаться на один из лучших менеджеров паролей, поскольку они часто включают в себя дополнительные функции, такие как VPN, чтобы сохранить конфиденциальность просмотра. Аналогично, многие из лучших антивирусных приложений для Android также включают в себя оба этих инструмента безопасности.

Обновление Android-смартфона — самый важный первый шаг, но с несколькими дополнительными инструментами и функциями безопасности, установленными на телефоне, вы значительно снизите вероятность стать жертвой вредоносного ПО, фишинга и других кибератак.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.