Смартфон Samsung Galaxy S24 розчарував користувачів: експерти пояснили причину

Останніми роками Samsung виділялася тим, що першою випустила оновлення для флагманських пристроїв. Однак компанія "помилилася" з One UI 7 на базі Android 15.

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Samsung почала випуск прошивки лютого 2025 року для серії Galaxy S24. Про це пише Android Police. На жаль, збірка, як і раніше, заснована на One UI 6.1.1 і Android 14, а не на One UI 7.

Samsung зазвичай входить до числа перших великих виробників Android, які оновлюють свої флагманські пристрої до останнього щомісячного патча безпеки.

Компанія дотримується цієї тенденції, але ця новина може не порадувати власників Galaxy S24.

455 МБ виправлення безпеки за лютий 2025 року для Galaxy S24 наразі доступні для завантаження в Південній Кореї, на домашньому ринку Samsung. Найближчими днями вони мають стати доступними і в інших регіонах. Можна перевірити і завантажити оновлення, якщо воно доступне в конкретному регіоні, через меню Налаштування > Оновлення ПЗ > Завантажити та встановити на S24.

З огляду на його розмір, прошивка YA1 для S24 навряд чи міститиме якісь важливі нові функції або суттєві виправлення помилок. Замість цього вона зосереджена лише на виправленні виявлених вразливостей безпеки. Samsung опублікувала свій бюлетень безпеки за лютий 2025 року, в якому описала виправлені вразливості.

Сюди входять три проблеми "високого" ступеня серйозності, які зачіпають тільки телефони Galaxy. Samsung, ймовірно, приберігає основні зміни для довгоочікуваного оновлення One UI 7.

З виходом четвертої бета-версії для пристроїв Galaxy S24, зареєстрованих у програмі бета-тестування, стабільна збірка Android 15 для флагманського смартфона Samsung Galaxy 2024 року, схоже, все ще з'явиться через кілька тижнів.

Інші телефони Galaxy також незабаром почнуть отримувати виправлення безпеки за лютий 2025 року.

Galaxy S24 довелося довго чекати One UI 7

Samsung Galaxy S24 Фото: Samsung

В останні роки Samsung виділялася тим, що першою випустила останні оновлення Android на свої флагманські пристрої. Однак компанія помилилася з One UI 7 на базі Android 15.

Програма публічної бета-версії оболонки почалася тільки на початку грудня, через кілька місяців після того, як Google випустила Android 15 на Pixels. Навіть зараз, через два місяці, стабільна версія One UI 7 для Galaxy S24 ще не вийшла. One UI 7 — найбільше оновлення оболонки Android від Samsung за останні роки. Але це не виправдовує затримку з випуском оновлення на флагман 2024 року.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.