Смартфон Samsung Galaxy S24 разочаровал пользователей: эксперты пояснили причину

В последние годы Samsung выделялась тем, что первой выпустила обновления для флагманских устройств. Однако компания "ошиблась" с One UI 7 на базе Android 15.

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Samsung начала выпуск прошивки февраля 2025 года для серии Galaxy S24. Об этом пишет Android Police. К сожалению, сборка по-прежнему основана на One UI 6.1.1 и Android 14, а не на One UI 7.

Samsung обычно входит в число первых крупных производителей Android, которые обновляют свои флагманские устройства до последнего ежемесячного патча безопасности.

Компания придерживается этой тенденции, но эта новость может не обрадовать владельцев Galaxy S24.

455 МБ исправления безопасности за февраль 2025 года для Galaxy S24 в настоящее время доступны для загрузки в Южной Корее, на домашнем рынке Samsung. В ближайшие дни они должны стать доступны и в других регионах. Можно проверить и загрузить обновление, если оно доступно в конкретном регионе, через меню Настройки > Обновление ПО > Загрузить и установить на S24.

Учитывая его размер, прошивка YA1 для S24 вряд ли будет содержать какие-либо важные новые функции или существенные исправления ошибок. Вместо этого она сосредоточена только на исправлении выявленных уязвимостей безопасности. Samsung опубликовала свой бюллетень безопасности за февраль 2025 года, в котором описала исправленные уязвимости.

Сюда входят три проблемы "высокой" степени серьезности, которые затрагивают только телефоны Galaxy. Samsung, вероятно, приберегает основные изменения для долгожданного обновления One UI 7.

С выходом четвертой бета-версии для устройств Galaxy S24, зарегистрированных в программе бета-тестирования, стабильная сборка Android 15 для флагманского смартфона Samsung Galaxy 2024 года, похоже, все еще появится через несколько недель.

Другие телефоны Galaxy также вскоре начнут получать исправление безопасности за февраль 2025 года.

Galaxy S24 пришлось долго ждать One UI 7

Samsung Galaxy S24 Фото: Samsung

В последние годы Samsung выделялась тем, что первой выпустила последние обновления Android на свои флагманские устройства. Однако компания ошиблась с One UI 7 на базе Android 15.

Программа публичной бета-версии оболочки началась только в начале декабря, через несколько месяцев после того, как Google выпустила Android 15 на Pixels. Даже сейчас, два месяца спустя, стабильная версия One UI 7 для Galaxy S24 еще не вышла. One UI 7 — самое крупное обновление оболочки Android от Samsung за последние годы. Но это не оправдывает задержку с выпуском обновления на флагман 2024 года.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.