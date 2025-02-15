Бренди смартфонів, відомі своєю продуктивністю: найкращий вибір 2025 року (фото)

У добірці смартфони таких брендів, як Apple, Asus, Xiaomi, OnePlus, Samsung.

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Деякі бренди представили смартфони з найбільшими показниками витривалості. Повний список представило видання Gizmo China.

Apple відмінно справляється з оптимізацією

Смартфон iPhone 16 Pro Max

Лінійка iPhone від Apple довгий час була золотим стандартом продуктивності — не обов'язково через "сирі" специфікації, а через оптимізацію. Щороку компанія випускає нові iPhone на базі своїх власних чипів серії A, і рік за роком ці чипи перевершують конкурентів у реальному використанні.

Візьмемо, наприклад, iPhone 16 Pro Max. Він працює на чипі A18 Pro, який не тільки забезпечує швидкі тести, а й ефективність. Контроль Apple над апаратним і програмним забезпеченням означає, що iOS залишається гладкою навіть після багатьох років оновлень, з чим можуть зрівнятися лише деякі телефони Android.

Інтеграція апаратно-прискореного трасування променів у мобільні ігри та провідний у галузі графічний процесор роблять iPhone кращим вибором для ігор, незважаючи на те, що Apple ніколи не позиціонувала їх як ігрові телефони.

При цьому iPhone не для всіх. Екосистема Apple прив'язує користувачів до своїх сервісів, а можливості налаштування обмежені порівняно з Android. Але якщо користувача хвилює довгострокова продуктивність і підтримка програмного забезпечення, Apple залишається найкращим вибором.

Asus ROG створений для геймерів

Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro Фото: Asus

Asus зробила собі ім'я в ігровому світі, і її серія ROG Phone повністю побудована на продуктивності. На відміну від Apple і Samsung, які балансують продуктивність з іншими пріоритетами, ASUS фокусується майже виключно на швидкості, управлінні температурою та ігрових функціях.

Наприклад, ROG Phone 9 Pro оснащений чипом Snapdragon 8 Elite з активними механізмами охолодження і дисплеєм з високою частотою оновлення 185 Гц, призначеним для серйозних ігор. Він також містить спеціальні ігрові тригери, RGB-підсвічування, що налаштовується, і масивну батарею для підтримки тривалих сесій.

Недолік: телефони Asus не такі хороші в плані програмного забезпечення. Вони отримують менше оновлень, ніж основні бренди, а їхні камери не можуть конкурувати з Samsung або Apple.

Продуктивність при обмеженому бюджеті — Xiaomi

У той час як Xiaomi тепер є відомим ім'ям у світі смартфонів, його суббренд Poco зайняв свою власну нішу, пропонуючи вражаючу продуктивність за цінами, які підривають конкурентів. А коли справа доходить до пристроїв, орієнтованих на продуктивність, серія Poco X лідирує.

Наприклад, Poco X7 Pro. Він працює на базі Dimensity 8400 Ultra — чипсета, заснованого на тій самій архітектурі, що й Dimensity 9400, що пропонує флагманську потужність за малу частину вартості. Телефон також оснащений оперативною пам'яттю LPDDR5X, сховищем UFS 4.0 і системою охолодження 3D IceLoop з випарною камерою з нержавіючої сталі площею 5000 мм² для контролю температури під час інтенсивних завдань.

І найцікавіше, що все це обійдеться приблизно в 350 доларів, що робить серію Poco X одним із найкращих варіантів з погляду продуктивності у своєму ціновому діапазоні.

OnePlus — доступний флагман

Смартфон OnePlus 13 Фото: gizchina

Компанія OnePlus заслужила репутацію, пропонуючи швидку і плавну роботу, і, незважаючи на деякі помилки за ці роки, вона залишається сильним гравцем у 2025 році. OnePlus 13 на базі флагманського чипа Snapdragon 8 Elite забезпечує чудову швидкість завдяки легкому програмному забезпеченню OxygenOS за половину ціни флагманів Samsung і Apple.

OxygenOS давно хвалять за майже стандартний Android з додатковими оптимізаціями, які роблять анімацію і переходи швидшими. Бренд також фокусується на дисплеях з високою частотою оновлення і швидкій зарядці, щоб забезпечити загальний плавний досвід.

Samsung — надійний смартфон Android

Смартфон Galaxy S25 Фото: Sammy Fans

Samsung, можливо, не перший бренд, який спадає на думку, коли йдеться про продуктивність. На відміну від деяких конкурентів, він не випускає пристрої, спеціально призначені для ігор. Замість цього, як і Apple, Samsung фокусується на наданні всебічного досвіду в усій своїй лінійці, від бюджетних моделей до флагманів преміум-класу.

Проте, серія Galaxy S може стати надійним вибором для тих, хто віддає пріоритет продуктивності вищого рівня. Samsung послідовно оснащує ці телефони новітніми SoC, і останніми роками вона посилила свою гру в управлінні температурою — вирішальному факторі для стійкої продуктивності. У результаті ці телефони можуть легко впоратися з вимогливими іграми, не спітнівши.

Що ще важливіше, Samsung виділяється своєю довгостроковою прихильністю підтримці програмного забезпечення. Компанія значно поліпшила оптимізацію за ці роки і тепер обіцяє до семи років оновлень програмного забезпечення — рівень довговічності, з яким можуть зрівнятися лише деякі бренди Android.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.