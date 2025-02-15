Бренды смартфонов, известные своей производительностью: лучший выбор 2025 года (фото)

В подборке смартфоны таких брендов, как Apple, Asus, Xiaomi, OnePlus, Samsung.

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Некоторые бренды представили смартфоны с наибольшими показателями выносливости. Полный список представило издание Gizmo China.

Apple отлично справляется с оптимизацией

Смартфон iPhone 16 Pro Max

Линейка iPhone от Apple долгое время была золотым стандартом производительности — не обязательно из-за "сырых" спецификаций, а из-за оптимизации. Каждый год компания выпускает новые iPhone на базе своих собственных чипов серии A, и год за годом эти чипы превосходят конкурентов в реальном использовании.

Возьмем, к примеру, iPhone 16 Pro Max. Он работает на чипе A18 Pro, который не только обеспечивает быстрые тесты, но и эффективность. Контроль Apple над аппаратным и программным обеспечением означает, что iOS остается гладкой даже после многих лет обновлений, с чем могут сравниться лишь немногие телефоны Android.

Интеграция аппаратно-ускоренной трассировки лучей в мобильные игры и ведущий в отрасли графический процессор делают iPhone предпочтительным выбором для игр, несмотря на то, что Apple никогда не позиционировала их как игровые телефоны.

При этом iPhone не для всех. Экосистема Apple привязывает пользователей к своим сервисам, а возможности настройки ограничены по сравнению с Android. Но если пользователя волнует долгосрочная производительность и поддержка программного обеспечения, Apple остается лучшим выбором.

Asus ROG создан для геймеров

Смартфон ASUS ROG Phone 9 Pro Фото: Asus

Asus сделала себе имя в игровом мире, и ее серия ROG Phone полностью построена на производительности. В отличие от Apple и Samsung, которые балансируют производительность с другими приоритетами, ASUS фокусируется почти исключительно на скорости, управлении температурой и игровых функциях.

Например, ROG Phone 9 Pro оснащен чипом Snapdragon 8 Elite с активными механизмами охлаждения и дисплеем с высокой частотой обновления 185 Гц, предназначенным для серьезных игр. Он также включает в себя специальные игровые триггеры, настраиваемую RGB-подсветку и массивную батарею для поддержки длительных сессий.

Недостаток: телефоны Asus не так хороши в плане программного обеспечения. Они получают меньше обновлений, чем основные бренды, а их камеры не могут конкурировать с Samsung или Apple.

Производительность при ограниченном бюджете — Xiaomi

В то время как Xiaomi теперь является известным именем в мире смартфонов, его суббренд Poco занял свою собственную нишу, предлагая впечатляющую производительность по ценам, которые подрывают конкурентов. А когда дело доходит до устройств, ориентированных на производительность, серия Poco X лидирует.

К примеру, Poco X7 Pro. Он работает на базе Dimensity 8400 Ultra — чипсета, основанного на той же архитектуре, что и Dimensity 9400, предлагающего флагманскую мощность за малую часть стоимости. Телефон также оснащен оперативной памятью LPDDR5X, хранилищем UFS 4.0 и системой охлаждения 3D IceLoop с испарительной камерой из нержавеющей стали площадью 5000 мм² для контроля температуры во время интенсивных задач.

И самое интересное, что все это обойдется примерно в 350 долларов, что делает серию Poco X одним из лучших вариантов с точки зрения производительности в своем ценовом диапазоне.

OnePlus — доступный флагман

Смартфон OnePlus 13 Фото: gizchina

Компания OnePlus заслужила репутацию, предлагая быструю и плавную работу, и, несмотря на некоторые ошибки за эти годы, она остается сильным игроком в 2025 году. OnePlus 13 на базе флагманского чипа Snapdragon 8 Elite обеспечивает превосходную скорость благодаря легкому программному обеспечению OxygenOS за половину цены флагманов Samsung и Apple.

OxygenOS давно хвалят за почти стандартный Android с дополнительными оптимизациями, которые делают анимацию и переходы более быстрыми. Бренд также фокусируется на дисплеях с высокой частотой обновления и быстрой зарядке, чтобы обеспечить общий плавный опыт.

Samsung — надежный смартфон Android

Смартфон Galaxy S25 Фото: Sammy Fans

Samsung, возможно, не первый бренд, который приходит на ум, когда речь идет о производительности. В отличие от некоторых конкурентов, он не выпускает устройства, специально предназначенные для игр. Вместо этого, как и Apple, Samsung фокусируется на предоставлении всестороннего опыта во всей своей линейке, от бюджетных моделей до флагманов премиум-класса.

Тем не менее, серия Galaxy S может стать надежным выбором для тех, кто отдает приоритет производительности высшего уровня. Samsung последовательно оснащает эти телефоны новейшими SoC, и в последние годы она усилила свою игру в управлении температурой — решающем факторе для устойчивой производительности. В результате эти телефоны могут легко справиться с требовательными играми, не вспотев.

Что еще важнее, Samsung выделяется своей долгосрочной приверженностью поддержке программного обеспечения. Компания значительно улучшила оптимизацию за эти годы и теперь обещает до семи лет обновлений программного обеспечения — уровень долговечности, с которым могут сравниться лишь немногие бренды Android.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.