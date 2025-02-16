Найкращі компактні смартфони 2025 року: у рейтингу Samsung, Vivo, Pixel та інші (фото)
В огляді проаналізовано технічні характеристики Google Pixel 9A, Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini, OnePlus 13 Mini, Samsung Galaxy S25.
У цьому рейтингу — найулюбленіші експертам компактні смартфони 2025 року. Добірку створили Interesting Engineering.
Google Pixel 9A
Google Pixel 9A слідує ітеративному циклу оновлень щороку. Очікується, що Google Pixel 9A буде запущено найближчими місяцями. Google Pixel 9A буде запущений 19 березня 2025 року і буде оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, дотримуючись тенденції до збільшення розмірів дисплеїв.
Для довідки: Google Pixel 8A має 6,1-дюймовий дисплей, що є важливою перевагою, особливо для компактних користувачів, які шукають доступний Android. Проте, збільшення дисплея на Pixel 9A перебуває на одному рівні з флагманською лінійкою Pixel Pixel 9 Pro та наявними моделями iPhone 16 і 16 Pro. Проте, Pixel 9A більш доступний і має аналогічний форм-фактор, який зазвичай потрапляє під розмір компактного смартфона між 6,1 і 6,3 дюйма.
Технічні характеристики Google Pixel 9A:
- 6,3-дюймовий OLED, 1080 x 2424 пікселів, 120 Гц, Gorilla Glass 3
- Процесор Google Тензор G4 (4 нм)
- Сховище 128 ГБ / 256 ГБ UFS 3.1 (без слота microSD)
- Задні камери 48 МП (основна, f/1.7, OIS) + 13 МП (надширококутна, f/2.2)
- Передня камера 13 МП (f/2.2)
- Акумулятор 5100 мАг, 23 Вт дротова зарядка, 7,5 Вт бездротова зарядка
- ОС
- Android 15, до 7 років оновлень ОС
- Додаткові характеристики: IP68, стереодинаміки, функції на базі штучного інтелекту, стереодинаміки
Oppo Find X8 Mini
Далі, за чутками, всі основні виробники смартфонів BBK Electronics представлять міні-версію смартфона цього року, починаючи з Oppo Find X8 Mini, запуск якого очікується в березні 2025 року. За чутками, він буде оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм, схожим на Pixel 9A. Однак, на відміну від характеристик середнього класу, Oppo Find X8 mini є справжнім міні-флагманським смартфоном із висококласними характеристиками.
Оскільки це Oppo, камери стануть найяскравішою особливістю цього смартфона. Згідно з витоками, Oppo Find X8 Mini, як очікується, міститиме в собі потрійну камеру з 50-мегапіксельним основним датчиком камери з серією Sony IMX X9 з оптичною стабілізацією зображення. Новий перископічний телеоб'єктив, ще один 50-мегапіксельний об'єктив, пропонуватиме до 3,5-кратного оптичного зуму. Також буде 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.
Технічні характеристики Oppo Find X8 Mini:
- 6,31-дюймовий LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц
- Процесор MediaTek Dimensity 9400
- Сховище 256 ГБ / 512 ГБ
- Задні камери 50 МП (основна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото 3,5x)
- Передня камера 32 МП
- Акумулятор 5700 мАг
- ОС Android 15 (ColorOS 15)
- Додаткові характеристики: Підекранний сканер відбитків пальців, IP68/IP69, стереодинаміки, бездротова зарядка
Vivo X200 Pro Mini
Vivo X200 Pro Mini, вже доступний для купівлі в Китаї, як очікується, буде запущений по всьому світу в період з квітня по червень 2025 року. Як і Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini оснащений 6,31-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц (це офіційні характеристики). Він працює на чипсеті Dimensity 9400, оснащений потрійною задньою камерою з 50-мегапіксельною основною камерою, надширококутним об'єктивом і перископічною камерою з 3-кратним оптичним зумом. Він також містить акумулятор ємністю 5700 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.
Технічні характеристики Vivo X200 Pro Mini:
- 6,31-дюймовий LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц
- Процесор MediaTek Dimensity 9400
- Сховище 256 ГБ
- Задні камери 50 МП (основна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото 3x)
- Передня камера 32 МП
- Акумулятор 5700 мАг
- ОС Android 15 (OriginOS)
- Додаткові характеристики: Підекранний сканер відбитків пальців, IP68/IP69, стереодинаміки
OnePlus 13 Mini
З чуток, OnePlus випустить OnePlus 13 Mini, компактний смартфон, що конкурує з серіями Vivo і Oppo Find X. Як і очікувалося, він також належить групі BBK Electronics, що означає, що це може бути перезапущена або оновлена версія Find X8 Ultra. Як правило, телефони OnePlus у цій категорії мають характеристики, схожі з характеристиками серії Find X.
Характеристики OnePlus 13 Mini:
- 6,31-дюймовий LTPO OLED, роздільна здатність 1,5K, 120 Гц
- Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Еліт
- Сховище 256 ГБ
- Задні камери 50 МП (основна) + 50 МП (телефото 2x)
- Передня камера 16 МП
- Акумулятор 4500 мАг
- ОС Android 15 (OxygenOS 15)
- Додаткові характеристики: Вбудований сканер відбитків пальців, металева рамка зі скляною задньою панеллю
Samsung Galaxy S25
S25 — це новітній флагманський смартфон 2025 року від Samsung, і він оснащений дисплеєм розміром 6,3 дюйма, як і багато інших компактних смартфонів. Хоча це не велике оновлення порівняно з попередником, це все одно чудовий варіант.
Характеристики Samsung Galaxy S25:
- 6,2-дюймовий динамічний LTPO AMOLED 2X, 2340x1080, 120 Гц
- Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Еліт
- Сховище 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- Задні камери 50 МП (основна) + 10 МП (телефото 3x) + 12 МП (надширококутна)
- Передня камера 12 МП
- Акумулятор 4000 мАг
- ОС Android 15 (OneUI 7)
- Додаткові характеристики: Водонепроникність IP68, стереодинаміки, Dolby Atmos, стереодинаміки
Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.