Найкращі компактні смартфони 2025 року: у рейтингу Samsung, Vivo, Pixel та інші (фото)

В огляді проаналізовано технічні характеристики Google Pixel 9A, Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini, OnePlus 13 Mini, Samsung Galaxy S25.

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У цьому рейтингу — найулюбленіші експертам компактні смартфони 2025 року. Добірку створили Interesting Engineering.

Google Pixel 9A

Смартфон Google Pixel 9a Фото: androidauthority.com

Google Pixel 9A слідує ітеративному циклу оновлень щороку. Очікується, що Google Pixel 9A буде запущено найближчими місяцями. Google Pixel 9A буде запущений 19 березня 2025 року і буде оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц, дотримуючись тенденції до збільшення розмірів дисплеїв.

Для довідки: Google Pixel 8A має 6,1-дюймовий дисплей, що є важливою перевагою, особливо для компактних користувачів, які шукають доступний Android. Проте, збільшення дисплея на Pixel 9A перебуває на одному рівні з флагманською лінійкою Pixel Pixel 9 Pro та наявними моделями iPhone 16 і 16 Pro. Проте, Pixel 9A більш доступний і має аналогічний форм-фактор, який зазвичай потрапляє під розмір компактного смартфона між 6,1 і 6,3 дюйма.

Технічні характеристики Google Pixel 9A:

6,3-дюймовий OLED, 1080 x 2424 пікселів, 120 Гц, Gorilla Glass 3

Процесор Google Тензор G4 (4 нм)

Сховище 128 ГБ / 256 ГБ UFS 3.1 (без слота microSD)

Задні камери 48 МП (основна, f/1.7, OIS) + 13 МП (надширококутна, f/2.2)

Передня камера 13 МП (f/2.2)

Акумулятор 5100 мАг, 23 Вт дротова зарядка, 7,5 Вт бездротова зарядка

ОС

Android 15, до 7 років оновлень ОС

Додаткові характеристики: IP68, стереодинаміки, функції на базі штучного інтелекту, стереодинаміки

Oppo Find X8 Mini

Смартфон Oppo Find X8 Mini

Далі, за чутками, всі основні виробники смартфонів BBK Electronics представлять міні-версію смартфона цього року, починаючи з Oppo Find X8 Mini, запуск якого очікується в березні 2025 року. За чутками, він буде оснащений 6,3-дюймовим OLED-дисплеєм, схожим на Pixel 9A. Однак, на відміну від характеристик середнього класу, Oppo Find X8 mini є справжнім міні-флагманським смартфоном із висококласними характеристиками.

Оскільки це Oppo, камери стануть найяскравішою особливістю цього смартфона. Згідно з витоками, Oppo Find X8 Mini, як очікується, міститиме в собі потрійну камеру з 50-мегапіксельним основним датчиком камери з серією Sony IMX X9 з оптичною стабілізацією зображення. Новий перископічний телеоб'єктив, ще один 50-мегапіксельний об'єктив, пропонуватиме до 3,5-кратного оптичного зуму. Також буде 50-мегапіксельний надширококутний об'єктив.

Технічні характеристики Oppo Find X8 Mini:

6,31-дюймовий LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц

Процесор MediaTek Dimensity 9400

Сховище 256 ГБ / 512 ГБ

Задні камери 50 МП (основна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото 3,5x)

Передня камера 32 МП

Акумулятор 5700 мАг

ОС Android 15 (ColorOS 15)

Додаткові характеристики: Підекранний сканер відбитків пальців, IP68/IP69, стереодинаміки, бездротова зарядка

Vivo X200 Pro Mini

Смартфон Vivo X200 Pro Mini

Vivo X200 Pro Mini, вже доступний для купівлі в Китаї, як очікується, буде запущений по всьому світу в період з квітня по червень 2025 року. Як і Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini оснащений 6,31-дюймовим AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц (це офіційні характеристики). Він працює на чипсеті Dimensity 9400, оснащений потрійною задньою камерою з 50-мегапіксельною основною камерою, надширококутним об'єктивом і перископічною камерою з 3-кратним оптичним зумом. Він також містить акумулятор ємністю 5700 мАг, який підтримує дротову зарядку потужністю 90 Вт і бездротову зарядку потужністю 50 Вт.

Технічні характеристики Vivo X200 Pro Mini:

6,31-дюймовий LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц

Процесор MediaTek Dimensity 9400

Сховище 256 ГБ

Задні камери 50 МП (основна) + 50 МП (надширококутна) + 50 МП (телефото 3x)

Передня камера 32 МП

Акумулятор 5700 мАг

ОС Android 15 (OriginOS)

Додаткові характеристики: Підекранний сканер відбитків пальців, IP68/IP69, стереодинаміки

OnePlus 13 Mini

Смартфон OnePlus 13 Mini

З чуток, OnePlus випустить OnePlus 13 Mini, компактний смартфон, що конкурує з серіями Vivo і Oppo Find X. Як і очікувалося, він також належить групі BBK Electronics, що означає, що це може бути перезапущена або оновлена версія Find X8 Ultra. Як правило, телефони OnePlus у цій категорії мають характеристики, схожі з характеристиками серії Find X.

Характеристики OnePlus 13 Mini:

6,31-дюймовий LTPO OLED, роздільна здатність 1,5K, 120 Гц

Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Еліт

Сховище 256 ГБ

Задні камери 50 МП (основна) + 50 МП (телефото 2x)

Передня камера 16 МП

Акумулятор 4500 мАг

ОС Android 15 (OxygenOS 15)

Додаткові характеристики: Вбудований сканер відбитків пальців, металева рамка зі скляною задньою панеллю

Samsung Galaxy S25

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Future

S25 — це новітній флагманський смартфон 2025 року від Samsung, і він оснащений дисплеєм розміром 6,3 дюйма, як і багато інших компактних смартфонів. Хоча це не велике оновлення порівняно з попередником, це все одно чудовий варіант.

Характеристики Samsung Galaxy S25:

6,2-дюймовий динамічний LTPO AMOLED 2X, 2340x1080, 120 Гц

Процесор Qualcomm Snapdragon 8 Еліт

Сховище 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Задні камери 50 МП (основна) + 10 МП (телефото 3x) + 12 МП (надширококутна)

Передня камера 12 МП

Акумулятор 4000 мАг

ОС Android 15 (OneUI 7)

Додаткові характеристики: Водонепроникність IP68, стереодинаміки, Dolby Atmos, стереодинаміки

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.