Лучшие компактные смартфоны 2025 года: в рейтинге Samsung, Vivo, Pixel и другие (фото)

В обзоре проанализированы технические характеристики Google Pixel 9A, Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini, OnePlus 13 Mini, Samsung Galaxy S25.

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В этом рейтинге — самые полюбившиеся экспертам компактные смартфоны 2025 года. Подборку создали Interesting Engineering.

Google Pixel 9A

Смартфон Google Pixel 9a Фото: androidauthority.com

Google Pixel 9A следует итеративному циклу обновлений каждый год. Ожидается, что Google Pixel 9A будет запущен в ближайшие месяцы. Google Pixel 9A будет запущен 19 марта 2025 года и будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, следуя тенденции к увеличению размеров дисплеев.

Для справки: Google Pixel 8A имеет 6,1-дюймовый дисплей, что является важным преимуществом, особенно для компактных пользователей, ищущих доступный Android. Тем не менее, увеличение дисплея на Pixel 9A находится на одном уровне с флагманской линейкой Pixel Pixel 9 Pro и существующими моделями iPhone 16 и 16 Pro. Тем не менее, Pixel 9A более доступен и имеет аналогичный форм-фактор, обычно попадающий под размер компактного смартфона между 6,1 и 6,3 дюйма.

Технические характеристики Google Pixel 9A:

6,3-дюймовый OLED, 1080 x 2424 пикселей, 120 Гц, Gorilla Glass 3

Процессор Google Тензор G4 (4 нм)

Хранилище 128 ГБ / 256 ГБ UFS 3.1 (без слота microSD)

Задние камеры 48 МП (основная, f/1.7, OIS) + 13 МП (сверхширокоугольная, f/2.2)

Передняя камера 13 МП (f/2.2)

Аккумулятор 5100 мАч, 23 Вт проводная зарядка, 7,5 Вт беспроводная зарядка

ОС

Android 15, до 7 лет обновлений ОС

Дополнительные характеристики: IP68, стереодинамики, функции на базе искусственного интеллекта

Oppo Find X8 Mini

Смартфон Oppo Find X8 Mini

Далее, по слухам, все основные производители смартфонов BBK Electronics представят мини-версию смартфона в этом году, начиная с Oppo Find X8 Mini, запуск которого ожидается в марте 2025 года. По слухам, он будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, похожим на Pixel 9A. Однако, в отличие от характеристик среднего класса, Oppo Find X8 mini является настоящим мини-флагманским смартфоном с высококлассными характеристиками.

Так как это Oppo, камеры станут самой яркой особенностью этого смартфона. Согласно утечкам, Oppo Find X8 Mini, как ожидается, будет включать в себя тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком камеры с серией Sony IMX X9 с оптической стабилизацией изображения. Новый перископический телеобъектив, еще один 50-мегапиксельный объектив, будет предлагать до 3,5-кратного оптического зума. Также будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Технические характеристики Oppo Find X8 Mini:

6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц

Процессор MediaTek Dimensity 9400

Хранилище 256 ГБ / 512 ГБ

Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото 3,5x)

Передняя камера 32 МП

Аккумулятор 5700 мАч

ОС Android 15 (ColorOS 15)

Дополнительные характеристики: Подэкранный сканер отпечатков пальцев, IP68/IP69, стереодинамики, беспроводная зарядка

Vivo X200 Pro Mini

Смартфон Vivo X200 Pro Mini

Vivo X200 Pro Mini, уже доступный для покупки в Китае, как ожидается, будет запущен по всему миру в период с апреля по июнь 2025 года. Как и Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini оснащен 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц (это официальные характеристики). Он работает на чипсете Dimensity 9400, оснащен тройной задней камерой с 50-мегапиксельной основной камерой, сверхширокоугольным объективом и перископической камерой с 3-кратным оптическим зумом. Он также включает в себя аккумулятор емкостью 5700 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Технические характеристики Vivo X200 Pro Mini:

6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц

Процессор MediaTek Dimensity 9400

Хранилище 256 ГБ

Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото 3x)

Передняя камера 32 МП

Аккумулятор 5700 мАч

ОС Android 15 (OriginOS)

Дополнительные характеристики: Подэкранный сканер отпечатков пальцев, IP68/IP69, стереодинамики

OnePlus 13 Mini

Смартфон OnePlus 13 Mini

По слухам, OnePlus выпустит OnePlus 13 Mini, компактный смартфон, конкурирующий с сериями Vivo и Oppo Find X. Как и ожидалось, он также принадлежит группе BBK Electronics, что означает, что это может быть перезапущенная или обновленная версия Find X8 Ultra. Как правило, телефоны OnePlus в этой категории имеют характеристики, схожие с характеристиками серии Find X.

Характеристики OnePlus 13 Mini:

6,31-дюймовый LTPO OLED, разрешение 1,5K, 120 Гц

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элит

Хранилище 256 ГБ

Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (телефото 2x)

Передняя камера 16 МП

Аккумулятор 4500 мАч

ОС Android 15 (OxygenOS 15)

Дополнительные характеристики: Встроенный сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка со стеклянной задней панелью

Samsung Galaxy S25

Смартфон Samsung Galaxy S25 Фото: Future

S25 — это новейший флагманский смартфон 2025 года от Samsung, и он оснащен дисплеем размером 6,3 дюйма, как и многие другие компактные смартфоны. Хотя это не большое обновление по сравнению с предшественником, это все равно отличный вариант.

Характеристики Samsung Galaxy S25:

6,2-дюймовый динамический LTPO AMOLED 2X, 2340x1080, 120 Гц

Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элит

Хранилище 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ

Задние камеры 50 МП (основная) + 10 МП (телефото 3x) + 12 МП (сверхширокоугольная)

Передняя камера 12 МП

Аккумулятор 4000 мАч

ОС Android 15 (OneUI 7)

Дополнительные характеристики: Водонепроницаемость IP68, стереодинамики, Dolby Atmos

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.