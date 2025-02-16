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Диджитал

Лучшие компактные смартфоны 2025 года: в рейтинге Samsung, Vivo, Pixel и другие (фото)

Смартфоны, Samsung Galaxy S25
Фото: Gagadget | Смартфоны Samsung Galaxy S25

В обзоре проанализированы технические характеристики Google Pixel 9A, Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini, OnePlus 13 Mini, Samsung Galaxy S25.

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В этом рейтинге — самые полюбившиеся экспертам компактные смартфоны 2025 года. Подборку создали Interesting Engineering.

Google Pixel 9A

Смартфон, Google Pixel 9a Fullscreen
Смартфон Google Pixel 9a
Фото: androidauthority.com

Google Pixel 9A следует итеративному циклу обновлений каждый год. Ожидается, что Google Pixel 9A будет запущен в ближайшие месяцы. Google Pixel 9A будет запущен 19 марта 2025 года и будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, следуя тенденции к увеличению размеров дисплеев.

Для справки: Google Pixel 8A имеет 6,1-дюймовый дисплей, что является важным преимуществом, особенно для компактных пользователей, ищущих доступный Android. Тем не менее, увеличение дисплея на Pixel 9A находится на одном уровне с флагманской линейкой Pixel Pixel 9 Pro и существующими моделями iPhone 16 и 16 Pro. Тем не менее, Pixel 9A более доступен и имеет аналогичный форм-фактор, обычно попадающий под размер компактного смартфона между 6,1 и 6,3 дюйма.

Технические характеристики Google Pixel 9A:

  • 6,3-дюймовый OLED, 1080 x 2424 пикселей, 120 Гц, Gorilla Glass 3
  • Процессор Google Тензор G4 (4 нм)
  • Хранилище 128 ГБ / 256 ГБ UFS 3.1 (без слота microSD)
  • Задние камеры 48 МП (основная, f/1.7, OIS) + 13 МП (сверхширокоугольная, f/2.2)
  • Передняя камера 13 МП (f/2.2)
  • Аккумулятор 5100 мАч, 23 Вт проводная зарядка, 7,5 Вт беспроводная зарядка
  • ОС
  • Android 15, до 7 лет обновлений ОС
  • Дополнительные характеристики: IP68, стереодинамики, функции на базе искусственного интеллекта

Oppo Find X8 Mini

Смартфон, Oppo Find X8 Mini Fullscreen
Смартфон Oppo Find X8 Mini

Далее, по слухам, все основные производители смартфонов BBK Electronics представят мини-версию смартфона в этом году, начиная с Oppo Find X8 Mini, запуск которого ожидается в марте 2025 года. По слухам, он будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, похожим на Pixel 9A. Однако, в отличие от характеристик среднего класса, Oppo Find X8 mini является настоящим мини-флагманским смартфоном с высококлассными характеристиками.

Так как это Oppo, камеры станут самой яркой особенностью этого смартфона. Согласно утечкам, Oppo Find X8 Mini, как ожидается, будет включать в себя тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком камеры с серией Sony IMX X9 с оптической стабилизацией изображения. Новый перископический телеобъектив, еще один 50-мегапиксельный объектив, будет предлагать до 3,5-кратного оптического зума. Также будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Технические характеристики Oppo Find X8 Mini:

  • 6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц
  • Процессор MediaTek Dimensity 9400
  • Хранилище 256 ГБ / 512 ГБ
  • Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото 3,5x)
  • Передняя камера 32 МП
  • Аккумулятор 5700 мАч
  • ОС Android 15 (ColorOS 15)
  • Дополнительные характеристики: Подэкранный сканер отпечатков пальцев, IP68/IP69, стереодинамики, беспроводная зарядка

Vivo X200 Pro Mini

Смартфон, Vivo X200 Pro Mini Fullscreen
Смартфон Vivo X200 Pro Mini

Vivo X200 Pro Mini, уже доступный для покупки в Китае, как ожидается, будет запущен по всему миру в период с апреля по июнь 2025 года. Как и Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini оснащен 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц (это официальные характеристики). Он работает на чипсете Dimensity 9400, оснащен тройной задней камерой с 50-мегапиксельной основной камерой, сверхширокоугольным объективом и перископической камерой с 3-кратным оптическим зумом. Он также включает в себя аккумулятор емкостью 5700 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.

Технические характеристики Vivo X200 Pro Mini:

  • 6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц
  • Процессор MediaTek Dimensity 9400
  • Хранилище 256 ГБ
  • Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото 3x)
  • Передняя камера 32 МП
  • Аккумулятор 5700 мАч
  • ОС Android 15 (OriginOS)
  • Дополнительные характеристики: Подэкранный сканер отпечатков пальцев, IP68/IP69, стереодинамики

OnePlus 13 Mini

Смартфон, OnePlus 13 Mini Fullscreen
Смартфон OnePlus 13 Mini

По слухам, OnePlus выпустит OnePlus 13 Mini, компактный смартфон, конкурирующий с сериями Vivo и Oppo Find X. Как и ожидалось, он также принадлежит группе BBK Electronics, что означает, что это может быть перезапущенная или обновленная версия Find X8 Ultra. Как правило, телефоны OnePlus в этой категории имеют характеристики, схожие с характеристиками серии Find X.

Характеристики OnePlus 13 Mini:

  • 6,31-дюймовый LTPO OLED, разрешение 1,5K, 120 Гц
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элит
  • Хранилище 256 ГБ
  • Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (телефото 2x)
  • Передняя камера 16 МП
  • Аккумулятор 4500 мАч
  • ОС Android 15 (OxygenOS 15)
  • Дополнительные характеристики: Встроенный сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка со стеклянной задней панелью

Samsung Galaxy S25

Смартфон, Samsung Galaxy S25 Fullscreen
Смартфон Samsung Galaxy S25
Фото: Future

S25 — это новейший флагманский смартфон 2025 года от Samsung, и он оснащен дисплеем размером 6,3 дюйма, как и многие другие компактные смартфоны. Хотя это не большое обновление по сравнению с предшественником, это все равно отличный вариант.

Характеристики Samsung Galaxy S25:

  • 6,2-дюймовый динамический LTPO AMOLED 2X, 2340x1080, 120 Гц
  • Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элит
  • Хранилище 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
  • Задние камеры 50 МП (основная) + 10 МП (телефото 3x) + 12 МП (сверхширокоугольная)
  • Передняя камера 12 МП
  • Аккумулятор 4000 мАч
  • ОС Android 15 (OneUI 7)
  • Дополнительные характеристики: Водонепроницаемость IP68, стереодинамики, Dolby Atmos

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.