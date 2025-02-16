Лучшие компактные смартфоны 2025 года: в рейтинге Samsung, Vivo, Pixel и другие (фото)
В обзоре проанализированы технические характеристики Google Pixel 9A, Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini, OnePlus 13 Mini, Samsung Galaxy S25.
В этом рейтинге — самые полюбившиеся экспертам компактные смартфоны 2025 года. Подборку создали Interesting Engineering.
Google Pixel 9A
Google Pixel 9A следует итеративному циклу обновлений каждый год. Ожидается, что Google Pixel 9A будет запущен в ближайшие месяцы. Google Pixel 9A будет запущен 19 марта 2025 года и будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц, следуя тенденции к увеличению размеров дисплеев.
Для справки: Google Pixel 8A имеет 6,1-дюймовый дисплей, что является важным преимуществом, особенно для компактных пользователей, ищущих доступный Android. Тем не менее, увеличение дисплея на Pixel 9A находится на одном уровне с флагманской линейкой Pixel Pixel 9 Pro и существующими моделями iPhone 16 и 16 Pro. Тем не менее, Pixel 9A более доступен и имеет аналогичный форм-фактор, обычно попадающий под размер компактного смартфона между 6,1 и 6,3 дюйма.
Технические характеристики Google Pixel 9A:
- 6,3-дюймовый OLED, 1080 x 2424 пикселей, 120 Гц, Gorilla Glass 3
- Процессор Google Тензор G4 (4 нм)
- Хранилище 128 ГБ / 256 ГБ UFS 3.1 (без слота microSD)
- Задние камеры 48 МП (основная, f/1.7, OIS) + 13 МП (сверхширокоугольная, f/2.2)
- Передняя камера 13 МП (f/2.2)
- Аккумулятор 5100 мАч, 23 Вт проводная зарядка, 7,5 Вт беспроводная зарядка
- ОС
- Android 15, до 7 лет обновлений ОС
- Дополнительные характеристики: IP68, стереодинамики, функции на базе искусственного интеллекта
Oppo Find X8 Mini
Далее, по слухам, все основные производители смартфонов BBK Electronics представят мини-версию смартфона в этом году, начиная с Oppo Find X8 Mini, запуск которого ожидается в марте 2025 года. По слухам, он будет оснащен 6,3-дюймовым OLED-дисплеем, похожим на Pixel 9A. Однако, в отличие от характеристик среднего класса, Oppo Find X8 mini является настоящим мини-флагманским смартфоном с высококлассными характеристиками.
Так как это Oppo, камеры станут самой яркой особенностью этого смартфона. Согласно утечкам, Oppo Find X8 Mini, как ожидается, будет включать в себя тройную камеру с 50-мегапиксельным основным датчиком камеры с серией Sony IMX X9 с оптической стабилизацией изображения. Новый перископический телеобъектив, еще один 50-мегапиксельный объектив, будет предлагать до 3,5-кратного оптического зума. Также будет 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.
Технические характеристики Oppo Find X8 Mini:
- 6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц
- Процессор MediaTek Dimensity 9400
- Хранилище 256 ГБ / 512 ГБ
- Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото 3,5x)
- Передняя камера 32 МП
- Аккумулятор 5700 мАч
- ОС Android 15 (ColorOS 15)
- Дополнительные характеристики: Подэкранный сканер отпечатков пальцев, IP68/IP69, стереодинамики, беспроводная зарядка
Vivo X200 Pro Mini
Vivo X200 Pro Mini, уже доступный для покупки в Китае, как ожидается, будет запущен по всему миру в период с апреля по июнь 2025 года. Как и Oppo Find X8 Mini, Vivo X200 Pro Mini оснащен 6,31-дюймовым AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц (это официальные характеристики). Он работает на чипсете Dimensity 9400, оснащен тройной задней камерой с 50-мегапиксельной основной камерой, сверхширокоугольным объективом и перископической камерой с 3-кратным оптическим зумом. Он также включает в себя аккумулятор емкостью 5700 мАч, который поддерживает проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку мощностью 50 Вт.
Технические характеристики Vivo X200 Pro Mini:
- 6,31-дюймовый LTPO AMOLED, 1216x2640, 120 Гц
- Процессор MediaTek Dimensity 9400
- Хранилище 256 ГБ
- Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (сверхширокоугольная) + 50 МП (телефото 3x)
- Передняя камера 32 МП
- Аккумулятор 5700 мАч
- ОС Android 15 (OriginOS)
- Дополнительные характеристики: Подэкранный сканер отпечатков пальцев, IP68/IP69, стереодинамики
OnePlus 13 Mini
По слухам, OnePlus выпустит OnePlus 13 Mini, компактный смартфон, конкурирующий с сериями Vivo и Oppo Find X. Как и ожидалось, он также принадлежит группе BBK Electronics, что означает, что это может быть перезапущенная или обновленная версия Find X8 Ultra. Как правило, телефоны OnePlus в этой категории имеют характеристики, схожие с характеристиками серии Find X.
Характеристики OnePlus 13 Mini:
- 6,31-дюймовый LTPO OLED, разрешение 1,5K, 120 Гц
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элит
- Хранилище 256 ГБ
- Задние камеры 50 МП (основная) + 50 МП (телефото 2x)
- Передняя камера 16 МП
- Аккумулятор 4500 мАч
- ОС Android 15 (OxygenOS 15)
- Дополнительные характеристики: Встроенный сканер отпечатков пальцев, металлическая рамка со стеклянной задней панелью
Samsung Galaxy S25
S25 — это новейший флагманский смартфон 2025 года от Samsung, и он оснащен дисплеем размером 6,3 дюйма, как и многие другие компактные смартфоны. Хотя это не большое обновление по сравнению с предшественником, это все равно отличный вариант.
Характеристики Samsung Galaxy S25:
- 6,2-дюймовый динамический LTPO AMOLED 2X, 2340x1080, 120 Гц
- Процессор Qualcomm Snapdragon 8 Элит
- Хранилище 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ
- Задние камеры 50 МП (основная) + 10 МП (телефото 3x) + 12 МП (сверхширокоугольная)
- Передняя камера 12 МП
- Аккумулятор 4000 мАч
- ОС Android 15 (OneUI 7)
- Дополнительные характеристики: Водонепроницаемость IP68, стереодинамики, Dolby Atmos
Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.