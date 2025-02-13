Швидкість чипа Samsung Galaxy S25 викликала резонанс: чому смартфон вважають розчаруванням

Телефони, які схильні до перегріву, ризикують пошкодити внутрішні деталі та скоротити термін служби батареї.

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Останні телефони Samsung Galaxy S25 приблизно на 40% швидші за своїх попередників, але вони мають тенденцію перегріватися. Про це пише Phone Arena.

Найкращі смартфони 2025 року неймовірно швидкі, але їхня видатна продуктивність не здається настільки вражаючою, якщо врахувати можливі проблеми з перегрівом.

І хоча Apple iPhone 16 не нагрівається так сильно, як iPhone 15, все ще надходить безліч скарг на його перегрів, і, ймовірно, саме тому розглядається можливість створення нового рішення для охолодження iPhone 17.

Високопродуктивні чипи споживають багато енергії, що призводить до виділення тепла. Однак якщо неймовірно швидкий телефон стає занадто гарячим для використання, саме час замислитися над питанням, чи досягли смартфони пікової продуктивності.

Яка користь від високої швидкості, якщо продуктивність обмежена? Коли скарги на перегрів iPhone 15 Pro тільки почали з'являтися, ходили чутки, що Apple знизить продуктивність, щоб вирішити цю проблему.

І хоча цього не сталося, коли було випущено оновлення програмного забезпечення для усунення проблеми, деякі користувачі iPhone 15 і iPhone 16 все ще скаржаться, що їхні телефони часто стають занадто гарячими, щоб їх торкатися.

Чип Snapdragon 8 Elite від Qualcomm також, мабуть, має серйозні проблеми з перегрівом, і продуктивність часто знижується або обмежується, щоб підтримувати температуру в безпечному діапазоні.

Чи то зниження продуктивності, чи то розрядка батареї, чи то занадто сильне нагрівання телефону, якщо блискавичні швидкості не покращують користувацький досвід, користувачі не отримують від них особливої вигоди. Ба більше, телефони, які схильні до перегріву, можуть пошкодити внутрішні деталі та скоротити термін служби батареї.

Виробникам потрібні інноваційні рішення для охолодження

Galaxy S25 оснащений поліпшеною структурою розсіювання тепла зі збільшеною на 40 відсотків випарною камерою і спеціальним матеріалом термоінтерфейсу (TIM). Судячи з кількості скарг, система охолодження не справляється з теплом, що виділяється телефоном.

Темпи розвитку в цій галузі здаються доволі повільними, а оскільки ШІ, який споживає багато енергії, може створювати більше проблем із перегрівом, виробникам смартфонів необхідно відмовитися від пасивних систем охолодження. Повідомлення про те, що телефони нагріваються, є ознакою того, що поточні системи охолодження застаріли.

Невже смартфони вирізняються винятково високою продуктивністю?

Смартфони перестали бути захоплюючими. Вони швидкі, роблять чудові фотографії, а користувацький інтерфейс інтуїтивно зрозумілий, але це все, що в них є. Хоча виробники смартфонів намагаються продати нам ШІ, вони поки що не придумали переконливого варіанту використання. Аналогічно складні телефони захоплюють у теорії, але маси їх не купують, незважаючи на те, що зараз доступні доступніші версії.

Можливо, саме тому виробники покладаються на показники продуктивності при просуванні своїх останніх релізів. Однак середньостатистичному користувачеві не обов'язково потрібна шалено висока швидкість.

Зрештою, смартфон не є пристроєм, орієнтованим на продуктивність. І він не є ігровим гаджетом.

Якщо більшість завдань смартфона не вимагають великих ресурсів, сліпа гонитва за вищою продуктивністю має припинитися, принаймні, поки виробники не придумають спосіб розсіювання тепла.

Тим часом компанії повинні почати придумувати інші способи зробити смартфони цікавими. Для переважної більшості людей смартфони досягли пікової продуктивності, і замість того, щоб впихати в них більше потужності та робити телефони схильними до перегріву, виробникам слід почати впроваджувати інновації.

Раніше ми писали, що Samsung Galaxy S25 підтримує супутниковий зв'язок, але є підступ. Samsung не співпрацює з постачальниками супутникового зв'язку, незважаючи на те, що оснастила новий флагман усім необхідним обладнанням.