Cкорость чипа Samsung Galaxy S25 вызвала резонанс: почему смартфон считают разочарованием

Телефоны, которые подвержены перегреву, рискуют повредить внутренние детали и сократить срок службы батареи.

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Последние телефоны Samsung Galaxy S25 примерно на 40% быстрее своих предшественников, но они имеют тенденцию перегреваться. Об этом пишет Phone Arena.

Лучшие смартфоны 2025 года невероятно быстры, но их выдающаяся производительность не кажется столь впечатляющей, если учесть возможные проблемы с перегревом.

И хотя Apple iPhone 16 не нагревается так сильно, как iPhone 15, все еще поступает множество жалоб на его перегрев, и, вероятно, именно поэтому рассматривается возможность создания нового решения для охлаждения iPhone 17.

Высокопроизводительные чипы потребляют много энергии, что приводит к выделению тепла. Однако если невероятно быстрый телефон становится слишком горячим для использования, самое время задаться вопросом, достигли ли смартфоны пиковой производительности.

Какая польза от высокой скорости, если производительность ограничена? Когда жалобы на перегрев iPhone 15 Pro только начали появляться, ходили слухи, что Apple снизит производительность, чтобы решить эту проблему.

И хотя этого не произошло, когда было выпущено обновление программного обеспечения для устранения проблемы, некоторые пользователи iPhone 15 и iPhone 16 все еще жалуются, что их телефоны часто становятся слишком горячими, чтобы к ним прикасаться.

Чип Snapdragon 8 Elite от Qualcomm также, по-видимому, имеет серьезные проблемы с перегревом, и производительность часто снижается или ограничивается, чтобы поддерживать температуру в безопасном диапазоне.

Будь то снижение производительности, разрядка батареи или слишком сильный нагрев телефона, если молниеносные скорости не улучшают пользовательский опыт, пользователи не получают от них особой выгоды. Более того, телефоны, которые подвержены перегреву, могут повредить внутренние детали и сократить срок службы батареи.

Производителям нужны инновационные решения для охлаждения

Galaxy S25 оснащен улучшенной структурой рассеивания тепла с увеличенной на 40 процентов испарительной камерой и специальным материалом термоинтерфейса (TIM). Судя по количеству жалоб, система охлаждения не справляется с теплом, выделяемым телефоном.

Темпы развития в этой области кажутся довольно медленными, а поскольку потребляющий много энергии ИИ может создавать больше проблем с перегревом, производителям смартфонов необходимо отказаться от пассивных систем охлаждения. Cообщения о том, что телефоны нагреваются, являются признаком того, что текущие системы охлаждения устарели.

Неужели смартфоны отличаются исключительно высокой производительностью?

Смартфоны перестали быть захватывающими. Они быстрые, делают отличные фотографии, а пользовательский интерфейс интуитивно понятен, но это все, что в них есть. Хотя производители смартфонов пытаются продать нам ИИ, они пока не придумали убедительного варианта использования. Аналогично складные телефоны захватывают в теории, но массы их не покупают, несмотря на то, что сейчас доступны более доступные версии.

Возможно, именно поэтому производители полагаются на показатели производительности при продвижении своих последних релизов. Однако среднестатистическому пользователю не обязательно нужна безумно высокая скорость.

В конце концов, смартфон не является устройством, ориентированным на производительность. И он не является игровым гаджетом.

Если большинство задач смартфона не требуют больших ресурсов, слепая погоня за более высокой производительностью должна прекратиться, по крайней мере, пока производители не придумают способ рассеивания тепла.

Тем временем компании должны начать придумывать другие способы сделать смартфоны интересными. Для подавляющего большинства людей смартфоны достигли пиковой производительности, и вместо того, чтобы впихивать в них больше мощности и делать телефоны склонными к перегреву, производителям следует начать внедрять инновации.

Ранее мы писали, что Samsung Galaxy S25 поддерживает спутниковую связь, но есть подвох. Samsung не сотрудничает с поставщиками спутниковой связи, несмотря на то, что оснастила новый флагман всем необходимым оборудованием.