4 причини, через які не варто купувати новий смартфон щороку: що потрібно знати

У гонитві за новими гаджетами люди можуть легко витратити понад 1000 доларів за пару нових функцій.

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Щорічні оновлення смартфона не варті своїх грошей. У цьому впевнені експерти видання Android Police, про що вони і написали у своєму матеріалі.

Поступові оновлення не варті витрачених грошей

Смартфон Xiaomi 15

Минули ті часи, коли смартфони робили величезні стрибки в дизайні, продуктивності, часі автономної роботи, апаратному забезпеченні камери і якості дисплея. За останні кілька років зміни дизайну з року в рік були мінімальними.

Наприклад, Samsung Galaxy S24 Ultra. Він виглядає майже як S23 Ultra, за винятком того, що він трохи більш квадратний. Навіть складні пристрої Samsung виглядають в основному так само. Z Fold 6 виглядає як Z Fold 5 і Z Fold 4, за винятком того, що у нього трохи ширший екран і більш квадратний дизайн.

Поліпшення продуктивності з року в рік також сповільнилися, але це не так уже й важливо. Сучасні смартфони досить швидкі. Потрібно буде покласти два телефони поруч і пограти в ігри, щоб помітити різницю.

Ефективність процесора — це інша історія, тому що вона відіграє роль у терміні служби акумулятора вашого телефону. З іншого боку, більшість сучасних смартфонів високого класу пропонують термін служби акумулятора протягом усього дня, що більш ніж достатньо для звичайних користувачів.

Що стосується дисплеїв, більшість сучасних смартфонів використовують OLED-екрани з високою частотою оновлення. Який сенс купувати новий телефон із трохи вищою частотою оновлення або трохи яскравішим екраном, якщо ваш поточний телефон має гарний OLED-дисплей із частотою 120 Гц? І не змушуйте мене починати про камери. Виробники можуть скільки завгодно збільшувати кількість мегапікселів, але камери смартфонів, як і раніше, мають крихітні сенсори, тому ці поліпшення ледь помітні в реальному світі.

Флагманські смартфони стали дуже дорогими

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Gagadget

Флагманський смартфон на кшталт Nexus 6P 10 років тому можна було купити за 499 доларів. Навіть новітній Galaxy S6 Edge починався з 700 доларів. У 2025 році цей ціновий діапазон зарезервований для телефонів середнього класу. Навіть доступна пропозиція Google, Pixel 8a, починається з 499 доларів, що вибиває його з ринку бюджетних смартфонів.

iPhone X, випущений у 2017 році, вразив світ своєю стартовою ціною в 999 доларів. Але за сьогоднішніми мірками ціна в 999 доларів нікого не шокує. Якщо потрібен висококласний смартфон, такий як Galaxy S24 Ultra або iPhone 16 Pro Max, то потрібно буде витратити понад 1200 доларів. Якщо потрібен сучасний складаний телефон, ціни перевищують 1500 доларів.

Витрачати понад тисячу, особливо коли смартфони не поліпшуються кардинально з покоління в покоління, не видається хорошою інвестицією. Флагманський смартфон дво-трирічної давності все ще досить швидкий і робить чудові знімки.

Сучасні флагмани отримують довгострокову підтримку ПЗ

Смартфон ASUS ROG Phone 9 Фото: Asus

Десять років тому більшість виробників телефонів Android обіцяли оновлення програмного забезпечення лише протягом двох років, навіть для своїх флагманських моделей високого класу. Наприклад, Galaxy S5 постачався з Android 4.4.2 KitKat у 2014 році, але отримав оновлення Android 5.0 Lollipop та Android 6.0.1 Marshmallow протягом наступних двох років. Це означало, що користувачам Android потрібно було оновитися раніше, щоб насолодитися новими функціями програмного забезпечення. Apple випускала основні оновлення iOS для своїх старих iPhone протягом 4-5 років.

У 2025 році провідні бренди Android опинилися на одному рівні, якщо не краще, з Apple з точки зору підтримки програмного забезпечення, принаймні, згідно з їхніми заявами. Google і Samsung, два найбільших гравці у сфері Android, обіцяють 7 років оновлень Android для своїх сучасних телефонів, таких як Pixel 8, Pixel 9, Galaxy S24 і Galaxy Z Fold 6. Інші виробники, такі як OnePlus, наздоганяють Apple, обіцяючи чотири роки оновлень Android для своїх висококласних моделей, таких як OnePlus 12 і новіший OnePlus 13.

Виробники стають "ледачими"

Смартфон OnePlus Nord Nord n30 5G Фото: CNN

Коли востаннє виходив дійсно революційний смартфон? Хоча складні пристрої чудові, вони далекі від досконалості для практичного використання і більш схильні до зносу. Смартфони досягли точки, коли мало що можна поліпшити. Проте, можливо, компанії спробують щось інше, щоб їхні телефони виділялися серед конкурентів.

Наприклад, компанії могли б наполягати на більших датчиках камер замість того, щоб збільшувати кількість мегапікселів, щоб фотографії мали помітно кращий вигляд.

Замість цього вони зосереджуються на додаванні більшої кількості програмних функцій і обробки в додаток камери, що робить зображення занадто різкими. Аналогічно, графенові батареї могли б стати переломним моментом у сучасних смартфонах. Вони мають більш тривалий термін служби, ніж традиційні літій-іонні батареї, які вимагають заміни через 2-3 роки через деградацію батареї.

Сьогодні немає передових апаратних функцій від виробників смартфонів. Здається, вони зосереджені на просуванні все більшої кількості функцій ШІ, які більшість людей не використовують. Відсутність апаратних інновацій від виробників — одна з головних причин, через яку смартфони не такі цікаві, як раніше.

Скромні смартфони можуть бути хорошими

Автор вважає, що витрачати на рік на смартфон понад 1000 доларів — нерозумна інвестиція. Можна думати про телефон як про інструмент, який допомагає виконувати роботу. Він зробив висновок, що поки телефон служить своїй меті, немає сенсу купувати новий, щоб виконувати ті самі завдання, на які здатні моделі трирічної давності.

"Для будь-яких помітних поліпшень почекайте щонайменше три роки, перш ніж оновлювати свій смартфон, особливо з огляду на те, що флагманські моделі 2024 року обіцяють 7 років підтримки.", — підсумував він.

Нещодавно стало відомо, що нове оновлення Android 15 не дасть смартфонам заряджатися на 100% для захисту батареї. Таку функцію одними з перших отримають моделі Pixel.