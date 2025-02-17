4 причины, по которым не стоит покупать новый смартфон каждый год: что нужно знать

В погоне за новыми гаджетами люди могут легко потратить более 1000 долларов за пару новых функций.

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Ежегодные обновления смартфона не стоят своих денег. В этом уверены эксперты издания Android Police, о чем они и написали в своем материале.

Постепенные обновления не стоят потраченных денег

Смартфон Xiaomi 15

Прошли те времена, когда смартфоны делали огромные скачки в дизайне, производительности, времени автономной работы, аппаратном обеспечении камеры и качестве дисплея. За последние несколько лет изменения дизайна из года в год были минимальными.

К примеру, Samsung Galaxy S24 Ultra. Он выглядит почти как S23 Ultra, за исключением того, что он немного более квадратный. Даже складные устройства Samsung выглядят в основном так же. Z Fold 6 выглядит как Z Fold 5 и Z Fold 4, за исключением того, что у него немного более широкий экран и более квадратный дизайн.

Улучшения производительности из года в год также замедлились, но это не так уж важно. Современные смартфоны достаточно быстры. Нужно будет положить два телефона рядом и поиграть в игры, чтобы заметить разницу.

Эффективность процессора — это другая история, потому что она играет роль в сроке службы аккумулятора вашего телефона. С другой стороны, большинство современных смартфонов высокого класса предлагают срок службы аккумулятора в течение всего дня, что более чем достаточно для обычных пользователей.

Что касается дисплеев, большинство современных смартфонов используют OLED-экраны с высокой частотой обновления. Какой смысл покупать новый телефон с немного более высокой частотой обновления или немного более ярким экраном, если у вашего текущего телефона хороший OLED-дисплей с частотой 120 Гц? И не заставляйте меня начинать про камеры. Производители могут сколько угодно увеличивать количество мегапикселей, но камеры смартфонов по-прежнему имеют крошечные сенсоры, поэтому эти улучшения едва заметны в реальном мире.

Флагманские смартфоны стали очень дорогими

Смартфон Galaxy S25 Ultra Фото: Gagadget

Флагманский смартфон вроде Nexus 6P 10 лет назад можно было купить за 499 долларов. Даже новейший Galaxy S6 Edge начинался с 700 долларов. В 2025 году этот ценовой диапазон зарезервирован для телефонов среднего класса. Даже доступное предложение Google, Pixel 8a, начинается с 499 долларов, что выбивает его из рынка бюджетных смартфонов.

iPhone X, выпущенный в 2017 году, потряс мир своей стартовой ценой в 999 долларов. Но по сегодняшним меркам цена в 999 долларов никого не шокирует. Если нужен высококлассный смартфон, такой как Galaxy S24 Ultra или iPhone 16 Pro Max, то нужно будет потратить более 1200 долларов. Если нужен современный складной телефон, цены превышают 1500 долларов.

Тратить более тысячи, особенно когда смартфоны не улучшаются кардинально из поколения в поколение, не кажется хорошей инвестицией. Флагманский смартфон двух-трехлетней давности все еще достаточно быстр и делает отличные снимки.

Современные флагманы получают долгосрочную поддержку ПО

Смартфон ASUS ROG Phone 9 Фото: Asus

Десять лет назад большинство производителей телефонов Android обещали обновления программного обеспечения только в течение двух лет, даже для своих флагманских моделей высокого класса. Например, Galaxy S5 поставлялся с Android 4.4.2 KitKat в 2014 году, но получил обновления Android 5.0 Lollipop и Android 6.0.1 Marshmallow в течение следующих двух лет. Это означало, что пользователям Android нужно было обновиться раньше, чтобы насладиться новыми функциями программного обеспечения. Apple выпускала основные обновления iOS для своих старых iPhone в течение 4-5 лет.

В 2025 году ведущие бренды Android оказались на одном уровне, если не лучше, с Apple с точки зрения поддержки программного обеспечения, по крайней мере, согласно их заявлениям. Google и Samsung, два крупнейших игрока в сфере Android, обещают 7 лет обновлений Android для своих современных телефонов, таких как Pixel 8, Pixel 9, Galaxy S24 и Galaxy Z Fold 6. Другие производители, такие как OnePlus, догоняют Apple, обещая четыре года обновлений Android для своих высококлассных моделей, таких как OnePlus 12 и более новый OnePlus 13.

Производители становятся "ленивыми"

Смартфон OnePlus Nord n30 5G Фото: CNN

Когда в последний раз выходил действительно революционный смартфон? Хотя складные устройства великолепны, они далеки от совершенства для практического использования и более подвержены износу. Смартфоны достигли точки, когда мало что можно улучшить. Тем не менее, возможно компании попробуют что-то другое, чтобы их телефоны выделялись среди конкурентов.

Например, компании могли бы настаивать на более крупных датчиках камер вместо того, чтобы увеличивать количество мегапикселей, чтобы фотографии выглядели заметно лучше.

Вместо этого они сосредотачиваются на добавлении большего количества программных функций и обработки в приложение камеры, что делает изображения слишком резкими. Аналогично, графеновые батареи могли бы стать переломным моментом в современных смартфонах. Они имеют более длительный срок службы, чем традиционные литий-ионные батареи, которые требуют замены через 2-3 года из-за деградации батареи.

Сегодня нет передовых аппаратных функций от производителей смартфонов. Кажется, они сосредоточены на продвижении все большего количества функций ИИ, которые большинство людей не используют. Отсутствие аппаратных инноваций от производителей — одна из главных причин, по которой смартфоны не так интересны, как раньше.

Скромные смартфоны могут быть хороши

Автор считает, что тратить в год на смартфон более 1000 долларов — неразумная инвестиция. Можно думать о телефоне как об инструменте, который помогает выполнять работу. Он сделал вывод, что пока телефон служит своей цели, нет смысла покупать новый, чтобы выполнять те же задачи, на которые способны модели трехлетней давности.

"Для каких-либо заметных улучшений подождите как минимум три года, прежде чем обновлять свой смартфон, особенно учитывая, что флагманские модели 2024 года обещают 7 лет поддержки.", — заключил он.

Недавно стало известно, что новое обновление Android 15 не даст смартфонам заряжаться на 100% для защиты батареи. Такую функцию одними из первых получат модели Pixel.