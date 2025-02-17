Як iPhone SE може назавжди змінити ринок смартфонів: думка експертів

iPhone SE — це шанс для Apple збільшити продажі по всьому діапазону iPhone у 2025 році.

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Цього тижня відбудеться запуск нового iPhone SE. Оскільки Apple повертається на ринок середнього класу вперше з 2022 року, експерти проаналізували те, який вплив матиме найменший і найдоступніший iPhone на швидко мінливий світ смартфонів, пише Forbes.

Перш за все, iPhone SE має змінити iPhone. Apple побачила, що її глобальна частка на ринку смартфонів впала на 5% в останньому кварталі 2024 року. З огляду на те, що це сталося відразу після запуску сімейства iPhone 16, Тім Кук і його команда, мабуть, очікували більшого від перших iPhone, розроблених для Apple Intelligence.

iPhone SE — це шанс для Apple збільшити продажі по всьому діапазону iPhone у 2025 році. Це телефон середнього класу з репутацією навколо того, щоб відповідати потужності провідної лінійки iPhone, але за нижчою ціною. Це робить його відправною точкою для тих, хто приєднується до екосистеми або хоче привести родичів і друзів у світ Apple. Хоча iPhone SE може не бути таким же продаваним, як основна лінійка, як перший iPhone у середньому діапазоні, він може залучити нову демографічну групу.

Однак практичні витрати на перемикання високі, особливо якщо користувач вклав значні кошти в екосистему застосунків або певний хмарний сервіс. Телефони Android в очікуваному ціновому діапазоні не мають дефіциту продуктивності порівняно з основними iPhone, не кажучи вже про iPhone SE.

Якщо продуктивність більше не є відмінною ознакою, якщо ціна більше не є вирішальним фактором під час купівлі, а витрати на перемикання надто високі, Apple доведеться змінити підхід на ринку, щоб перевести iPhone SE з розряду "для прихильників і їхніх друзів" у розряд "першого вибору для всіх у цій ціновій категорії".

Нагадаємо, у виданні Bloomberg писали, що Apple представить новий iPhone SE, який буде схожий на 14-ту модель. З чуток, ціна апарата становитиме $499. Недорога модель, як вважають у компанії, стимулюватиме зростання продажів і спонукатиме споживачів відмовитися від інших брендів.