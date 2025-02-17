Как iPhone SE может навсегда изменить рынок смартфонов: мнение экспертов

iPhone SE — это шанс для Apple увеличить продажи по всему диапазону iPhone в 2025 году.

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На этой неделе произойдет запуск нового iPhone SE. Поскольку Apple возвращается на рынок среднего класса впервые с 2022 года, эксперты проанализировали то, какое влияние окажет самый маленький и доступный iPhone на быстро меняющийся мир смартфонов, пишет Forbes.

Прежде всего, iPhone SE должен изменить iPhone. Apple увидела, что ее глобальная доля на рынке смартфонов упала на 5% в последнем квартале 2024 года. Учитывая, что это произошло сразу после запуска семейства iPhone 16, Тим Кук и его команда, должно быть, ожидали большего от первых iPhone, разработанных для Apple Intelligence.

iPhone SE — это шанс для Apple увеличить продажи по всему диапазону iPhone в 2025 году. Это телефон среднего класса с репутацией вокруг того, чтобы соответствовать мощности ведущей линейки iPhone, но по более низкой цене. Это делает его отправной точкой для тех, кто присоединяется к экосистеме или хочет привести родственников и друзей в мир Apple. Хотя iPhone SE может не быть таким же продаваемым, как основная линейка, в качестве первого iPhone в среднем диапазоне, он может привлечь новую демографическую группу.

Однако практические затраты на переключение высоки, особенно если пользователь вложил значительные средства в экосистему приложений или определенный облачный сервис. Телефоны Android в ожидаемом ценовом диапазоне не имеют дефицита производительности по сравнению с основными iPhone, не говоря уже об iPhone SE.

Если производительность больше не является отличительным признаком, если цена больше не является решающим фактором при покупке, а расходы на переключение слишком высоки, Apple придется изменить подход на рынке, чтобы перевести iPhone SE из разряда "для поклонников и их друзей" в разряд "первого выбора для всех в этой ценовой категории".

Напомним, в издании Bloomberg писали, что Apple представит новый iPhone SE, который будет похож на 14-ю модель. По слухам, цена аппарата составит $499. Недорогая модель, как считают в компании, будет стимулировать рост продаж и побуждать потребителей отказаться от других брендов.