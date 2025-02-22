Топ-5 корисних функцій iPhone, про які користувачі не знали: що стане в пригоді

Гаджет більше відомий тим, що з його допомогою можна здійснювати дзвінки і дивитися відео, але він також чудово підходить для виконання робіт по дому.

Related video

У рейтингу — п'ять розумних порад з благоустрою будинку, про які слід знати всім власникам iPhone. Про це пише The Sun.

Фізичний рівень

Функція вимірювання рівня

Ця функція на iPhone дуже корисна, оскільки дасть знати, коли об'єкт перебуває на одному рівні із землею. А якщо ні, буде показано, на скільки градусів рівень відрізняється.

Функцію можна знайти в додатку Apple Measure (який за замовчуванням захований у папці "Утиліти") — треба просто натиснути кнопку "Рівень" і притиснути iPhone до чого-небудь, наприклад, до рамки для картини. Потім можна відрегулювати раму, поки вона не вирівняється, що буде позначено на екрані зеленим кольором. Щоб зіставити нахил об'єкта, торкнутися екрана, щоб зробити його знімок. Потім прикласти iPhone до іншого предмета і обертати їх обидва, поки екран не стане зеленим.

Щоб скинути рівень у будь-який момент, просто треба торкнутися екрана ще раз.

Вимірювання чого-небудь

Функція вимірювання

Додаток Measure дає змогу використовувати камеру як рулетку, даючи змогу перевірити розміри практично чого завгодно. Просто потрібно відкрити застосунок, а потім посувати камеру, щоб iPhone міг "зрозуміти", на що він "дивиться", потім натиснути "Додати" в початковій точці вимірювання і повільно переміщати камеру, поки вона не опиниться в положенні для додавання кінцевої точки.

Якщо треба підкоригувати ці точки, можна згодом це зробити. Можна додати кілька вимірів (наприклад, ширину, а потім висоту дивана).

Якщо натиснути кнопку спуску затвора, фото збережеться з видимими параметрами. Це означає, що можна швидко зробити заміри кухні та вітальні, а потім принести ці зображення із собою. А в магазині можна сфотографувати предмети з розмірами і вдома подивитися, чи помістяться вони у вітальні або на кухні.

Збільшення

Функція збільшення

Ще один додаток для самостійного створення знімків на iPhone, який часто не береться до уваги, — це Magnifier. Потрібно провести пальцем вниз від верхньої частини екрана і виконати пошук. Він робить те, що заявлено в його описі: збільшує дрібні предмети і дрібний шрифт.

Наприклад, можна використовувати функцію для читання інструкцій або етикеток, або щоб чітко побачити головку гвинта. А спеціальні режими регулюють яскравість і колірний профіль, що дає змогу зробити текст, який важко прочитати, набагато помітнішим. Навіть не потрібно тримати лупу нерухомо — достатньо натиснути кнопку спуску затвора, і отримаєте потрібний кадр.

Пульт дистанційного керування камерою

Функція Camera Remote Фото: thesun.co.uk

Якщо Apple Watch пов'язані з iPhone, є дуже корисний лайфхак. На годиннику є додаток під назвою Camera Remote, що дає змогу бачити на екрані те, що видно через камеру iPhone.

Таким чином, можна покласти iPhone у важкодоступне місце і побачити все в подробицях на Apple Watch. Це набагато практичніше, ніж покласти iPhone за кут, зробити знімок, а потім знову дістати його, щоб подивитися на фото.

Розпізнавання зображень

Функція пошук рослини Фото: thesun.co.uk

iPhone дуже добре вміє визначати, що насправді зображено на фотографіях. Смартфон може ефективно аналізувати фотографії рослин, квітів, дерев, кущів тощо.

Варто зробити знімок флори, а потім відкрити додаток "Фотографії" на iPhone. Потім у меню внизу знайти невеликий символ "i" із зірочками навколо нього. Натисніть на нього, потім виберіть опцію "Пошук рослини" у верхній частині інформаційного поля. Це дасть змогу ідентифікувати рослину і дасть більше інформації.

Нагадаємо, у виданні Bloomberg писали, що Apple представить новий iPhone SE, який буде схожий на 14-ту модель. З чуток, ціна апарата становитиме $499. Недорога модель, як вважають у компанії, стимулюватиме зростання продажів і спонукатиме споживачів відмовитися від інших брендів.