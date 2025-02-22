Топ-5 полезных функций iPhone, о которых пользователи не знали: что пригодится

Гаджет больше известен тем, что с его помощью можно совершать звонки, и смотреть видео, но он также отлично подходит для выполнения работ по дому.

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В рейтинге — пять умных советов по благоустройству дома, о которых следует знать всем владельцам iPhone. Об этом пишет The Sun.

Физический уровень

Функция измерение уровня

Эта функция на iPhone очень полезна, так как даст знать, когда объект находится на одном уровне с землей. А если нет, будет показано, на сколько градусов уровень отличается.

Функцию можно найти в приложении Apple Measure (которое по умолчанию спрятано в папке "Утилиты") — надо просто нажать кнопку "Уровень" и прижать iPhone к чему-нибудь, например, к рамке для картины. Затем можно отрегулировать раму, пока она не выровняется, что будет обозначено на экране зеленым цветом. Чтобы сопоставить наклон объекта, коснуться экрана, чтобы сделать его снимок. Затем приложить iPhone к другому предмету и вращать их оба, пока экран не станет зеленым.

Чтобы сбросить уровень в любой момент, просто надо коснутся экрана еще раз.

Измерение чего-либо

Функция измерение

Приложение Measure позволяет использовать камеру в качестве рулетки, позволяя проверить размеры практически чего угодно. Просто нужно открыть приложение, а затем подвигать камеру, чтобы iPhone мог "понять", на что он "смотрит", затем нажать "Добавить" в начальной точке измерения и медленно перемещать камеру, пока она не окажется в положении для добавления конечной точки.

Если надо подкорректировать эти точки, можно впоследствии это сделать. Можно добавить несколько измерений (например, ширину, а затем высоту дивана).

Если нажать кнопку спуска затвора, фото сохранится с видимыми параметрами. Это значит, что можно быстро сделать замеры кухни и гостиной, а затем принести эти изображения с собой. А в магазине, можно сфотографировать предметы с размерами и дома посмотреть, поместятся ли они в гостиной или на кухне.

Увеличение

Функция увеличение

Еще одно часто упускаемое из виду приложение для самостоятельного создания снимков на iPhone — это Magnifier. Нужно провести пальцем вниз от верхней части экрана и выполнить поиск. Он делает то, что заявлено в его описании: увеличивает мелкие предметы и мелкий шрифт.

Например, можно использовать функцию для чтения инструкций или этикеток, или чтобы четко увидеть головку винта. А специальные режимы регулируют яркость и цветовой профиль, что позволяет сделать трудночитаемый текст гораздо более заметным. Даже не нужно держать лупу неподвижно — достаточно нажать кнопку спуска затвора, и получите нужный кадр.

Camera Remote

Функция Camera Remote Фото: thesun.co.uk

Если Apple Watch сопряжены с iPhone, есть очень полезный лайфхак. На часах есть приложение под названием Camera Remote, позволяющее видеть на экране то, что видно через камеру iPhone.

Таким образом, можно положить iPhone в труднодоступное место и увидеть все в подробностях на Apple Watch. Это гораздо практичнее, чем положить iPhone за угол, сделать снимок, а затем снова достать его, чтобы посмотреть на фото.

Распознавание изображений

Функция поиск растения Фото: thesun.co.uk

iPhone очень хорошо умеет определять, что на самом деле изображено на фотографиях. Смартфон может эффективно анализировать фотографии растений, цветов, деревьев, кустов и пр.

Стоит сделать снимок флоры, а затем открыть приложение "Фотографии" на iPhone. Затем в меню внизу найти небольшой символ "i" со звездочками вокруг него. Нажмите на него, затем выберите опцию "Поиск растения" в верхней части информационного поля. Это позволит идентифицировать растение и даст больше информации.

Напомним, в издании Bloomberg писали, что Apple представит новый iPhone SE, который будет похож на 14-ю модель. По слухам, цена аппарата составит $499. Недорогая модель, как считают в компании, будет стимулировать рост продаж и побуждать потребителей отказаться от других брендов.