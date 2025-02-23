Що робити, якщо смартфон розіслав усім контактам інтимні фото і як цього уникнути

Функція "Екстрений виклик — SOS" дає змогу людям швидко запросити допомогу, але може й відправити випадково фото.

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Користувач Android-смартфона поскаржився на "рятівну" функцію його телефону, яка випадково відправила фотографії в стилі "ню" друзям і родині. Про це пише The Sun.

Функція "Екстрений виклик — SOS" дає змогу людям швидко запросити допомогу, натиснувши кнопку живлення п'ять або більше разів, після чого пролунає гучний звук сирени. Потім запускається автоматичний зворотний відлік, після чого здійснюється дзвінок в екстрені служби та оповіщення близьких. Цей важливий інструмент також надсилатиме фотографії та відео з камери, щоб показати поточний стан користувача.

Але буває й так, що за випадкової активації цієї функції інтимні фотографії можуть бути доставлені родині та друзям. Про це на Reddit розповів один користувач під ніком AssistancePretend668. Хлопець намагався відключити будильник і якимось чином натиснув кнопку живлення п'ять разів, унаслідок чого активував функцію екстреного виклику SOS.

"Тихий дзвін будильника перетворився на рев сирени, я підскочив. Я беру свій телефон і дивлюся на екран (усе ще напівсонний). Я бачу сповіщення про "дзвінок у 911" і всіляку інформацію про надсилання місцеположення і всього іншого контактам для екстреного зв'язку. Я думаю: "Зараз приїдуть екстрені служби, мої друзі злякаються, а я просто лежу тут голий у ліжку!", — написав він.

Але перш ніж він встиг усвідомити те, що відбувається, і скасувати операцію, функція екстреної фотозйомки надіслала контактам його знімки без одягу.

"Починає дзвонити телефон і приходити повідомлення", — продовжив він. — "Друзі стурбовані... але не стільки моєю безпекою, скільки тим, що мій телефон розіслав усім мої інтимні фото".

Функція "Екстрений виклик — SOS" може врятувати життя, тому, ймовірно, її не варто відключати, пише ЗМІ. Якщо функція контактів для екстрених випадків уже налаштована, є зазор у 15 секунд, щоб скасувати розсилку фото. На жаль, для користувача цього виявилося недостатньо.

Можна відключити цю функцію. Для цього необхідно знайти в налаштуваннях опцію "Екстрений виклик — SOS", і там буде відповідна опція деактивації.

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