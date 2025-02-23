Что делать, если смартфон разослал всем контактам интимные фото и как этого избежать

Функция "Экстренный вызов — SOS" позволяет людям быстро запросить помощь, но может и отправить случайно фото.

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Пользователь Android-смартфона пожаловался на "спасительную" функцию его телефона, которая случайно отправила фотографии в стиле "ню" друзьям и семье. Об этом пишет The Sun.

Функция "Экстренный вызов — SOS" позволяет людям быстро запросить помощь, нажав кнопку питания пять или более раз, после чего раздастся громкий звук сирены. Затем запускается автоматический обратный отсчет, после чего производится звонок в экстренные службы и оповещение близких. Этот важный инструмент также будет отправлять фотографии и видео с камеры, чтобы показать текущее состояние пользователя.

Но бывает и так, что при случайной активации этой функции интимные фотографии могут быть доставлены семье и друзьям. Об этом на Reddit рассказал один пользователь под ником AssistancePretend668. Парень пытался отключить будильник и каким-то образом нажал кнопку питания пять раз, в результате чего активировал функцию экстренного вызова SOS.

"Тихий звон будильника превратился в рев сирены, я подскочил. Я беру свой телефон и смотрю на экран (все еще полусонный). Я вижу уведомления о "звонке в 911" и всякую информацию об отправке местоположения и всего остального контактам для экстренной связи. Я думаю: "Сейчас приедут экстренные службы, мои друзья испугаются, а я просто лежу тут голый в постели!", — написал он.

Но прежде чем он успел осознать происходящее и отменить операцию, функция экстренной фотосъемки отправила контактам его снимки без одежды.

"Начинает звонить телефон и приходить сообщения", — продолжил он. — "Друзья обеспокоены… но не столько моей безопасностью, сколько тем, что мой телефон разослал всем мои интимные фото".

Функция "Экстренный вызов — SOS" может спасти жизнь, поэтому, вероятно, ее не стоит отключать, пишет СМИ. Если функция контактов для экстренных случаев уже настроена, есть зазор в 15 секунд, чтобы отменить рассылку фото. К сожалению, для пользователя этого оказалось недостаточно.

Можно отключить эту функцию. Для этого необходимо найти в настройках опцию "Экстренный вызов — SOS", и там будет соответствующая опция деактивации.

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