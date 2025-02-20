Такого ще не було: смартфони Oppo і OnePlus отримають масивну батарею ємністю 8000 мАг

За словами джерела, наступні флагманські телефони OnePlus і Oppo можуть бути оснащені акумулятором із вмістом кремнію до 15%.

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Oppo і OnePlus працюють над новою батареєю з вражаючою ємністю 8000 мАг, — як у ноутбуків. Про це пише Gadgets 360.

У пості в соцмережі Weibo користувач Digital Chat Station стверджує, що нова батарея підтримуватиме зарядку SuperVOOC 80 Вт, як і флагманські смартфони компанії Oppo. Китайські виробники смартфонів випереджають своїх конкурентів із передовою технологією акумуляторів Silicon Carbon (Si/C), і очікується, що майбутні телефони з'являться з додатковими поліпшеннями, додає ЗМІ.

Ouga Lab, об'єднана науково-дослідна група, до якої входять команди Oppo і OnePlus, тестує нову батарею, згідно з повідомленням Digital Chat Station. Кажуть, що це нова кремній-вуглецева батарея (Si/C) ємністю 8000 мАг. Він може заряджатися приблизно на 80 Вт.

Коли OnePlus випустив Ace 3 Pro минулого року, компанія заявила, що її батарея Si/C мала "найвищий вміст кремнію" на той час — 6%. Нова батарея, тестована Ouga Lab, збільшує відсотковість до 15.

Наразі незрозуміло, чи буде батарея ємністю 8000 мАг встановлена на флагмани Oppo і OnePlus, що готуються. Якщо компанії вирішать представити її, можна припустити, що вона може з'явиться на OnePlus 13 або в серії Oppo Find X8.

Аналогічним чином, китайські версії Realme GT 7 Pro і iQOO 13 оснащуються батареями ємністю 6500 мАг і 6100 мАг. Китайські виробники смартфонів оснащують свої телефони кремнієво-вуглецевими батареями, які пропонують багато переваг порівняно з традиційними літій-іонними (Li-ion) акумуляторами.

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