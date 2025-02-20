Такого еще не было: смартфоны Oppo и OnePlus получат массивную батарею емкостью 8000 мАч

По словам источника, следующие флагманские телефоны OnePlus и Oppo могут быть оснащены аккумулятором с содержанием кремния до 15%.

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Oppo и OnePlus работают над новой батареей с впечатляющей емкостью 8000 мАч, — как у ноутбуков. Об этом пишет Gadgets 360.

В посте в соцсети Weibo пользователь Digital Chat Station утверждает, что новая батарея будет поддерживать зарядку SuperVOOC 80 Вт, как и флагманские смартфоны компании Oppo. Китайские производители смартфонов опережают своих конкурентов с передовой технологией аккумуляторов Silicon Carbon (Si/C), и ожидается, что будущие телефоны появятся с дополнительными улучшениями, добавляет СМИ.

Ouga Lab, объединенная научно-исследовательская группа, в которую входят команды Oppo и OnePlus, тестирует новую батарею, согласно сообщению Digital Chat Station. Говорят, что это новая кремний-углеродная батарея (Si/C) емкостью 8000 мАч. Он может заряжаться примерно на 80 Вт.

Когда OnePlus выпустил Ace 3 Pro в прошлом году, компания заявила, что ее батарея Si/C имела "самое высокое содержание кремния" в то время — 6%. Новая батарея, тестируемая Ouga Lab, увеличивает процентность до 15.

В настоящее время неясно, будет ли батарея емкостью 8000 мАч установлена на готовящиеся флагманы Oppo и OnePlus. Если компании решат представить ее, можно предположить, что она может появится на OnePlus 13 или в серии Oppo Find X8.

Аналогичным образом, китайские версии Realme GT 7 Pro и iQOO 13 оснащаются батареями емкостью 6500 мАч и 6100 мАч. Китайские производители смартфонов оснащают свои телефоны кремниево-углеродными батареями, которые предлагают много преимуществ по сравнению с традиционными литий-ионными (Li-ion) аккумуляторами.

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