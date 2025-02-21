Стало відомо, яка популярна функція смартфонів насправді розряджає акумулятор

Високий ступінь яскравості на телефоні, ноутбуці або телевізорі може витрачати в 2 рази більше енергії, ніж споживає пристрій за умови низької яскравості, йдеться в дослідженні BBC Research & Development.

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Згідно з новим дослідженням, перемикання пристроїв у "темний режим" розряджає батарею швидше, ніж стандартний "світлий режим". Про це пише The Sun.

Дослідження суперечить поширеній думці про те, що "темний режим", доступний у додатках і на веб-сайтах, є функцією "енергозбереження".

Наявність чорного фону в додатках і веб-сайтах замість білого вимагає менше енергії. Але дослідження BBC Research & Development показало, що 80% людей, які використовують його, підвищують яскравість набагато вище, ніж у "світловому режимі". При цьому пристрої в кінцевому підсумку використовували більше енергії.

Власники мобільних телефонів усе ще можуть використовувати "темний режим", щоб використовувати менше енергії — або просто тому, що вони надають перевагу йому. Але дослідники кажуть, що варто зменшити яскравість екрана.

Високий ступінь яскравості на телефоні, ноутбуці або телевізорі може витрачати в 2 рази більше енергії, ніж споживає пристрій за умови низької яскравості, йдеться в дослідженні.

Інші поради з енергозбереження, запропоновані експертами, полягали в тому, щоб використовувати менші за форм-фактором пристрої. Наприклад, серфінг в інтернеті на телефоні або планшеті вимагає менше енергії, ніж на ноутбуці або ПК. І використання ноутбука з додатковим екраном призводить до споживання більшої кількості енергії, ніж використання одного тільки ноутбука, що може позначитися на рахунках.

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