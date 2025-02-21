Стало известно, какая популярная функция смартфонов на самом деле разряжает аккумулятор

Высокая степень яркости на телефоне, ноутбуке или телевизоре может расходовать в 2 раза больше энергии, чем потребляет устройство при низкой яркости, говорится в исследовании BBC Research & Development.

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Согласно новому исследованию, переключение устройств в "темный режим" разряжает батарею быстрее, чем стандартный "светлый режим". Об этом пишет The Sun.

Исследование противоречит распространенному мнению о том, что "темный режим", доступный в приложениях и на веб-сайтах, является функцией "энергосбережения".

Наличие черного фона в приложениях и веб-сайтах вместо белого требует меньше энергии. Но исследование BBC Research & Development показало, что 80% людей, использующих его, повышают яркость намного выше, чем в "световом режиме". При этом устройства в конечном итоге использовали больше энергии.

Владельцы мобильных телефонов все еще могут использовать "темный режим", чтобы использовать меньше энергии — или просто потому, что они предпочитают его. Но исследователи говорят, что стоит уменьшить яркость экрана.

Высокая степень яркости на телефоне, ноутбуке или телевизоре может расходовать в 2 раза больше энергии, чем потребляет устройство при низкой яркости, говорится в исследовании.

Другие советы по энергосбережению, предложенные экспертами, заключались в том, чтобы использовать меньшие по форм-фактору устройства. Например, серфинг в интернете на телефоне или планшете требует меньше энергии, чем на ноутбуке или ПК. И использование ноутбука с дополнительным экраном приводит к потреблению большего количества энергии, чем использование одного только ноутбука, что может отразиться на счетах.

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