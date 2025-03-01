Як відрізнити підроблені зарядні пристрої та не спалити смартфон: поради експертів

Підроблені адаптери живлення можуть закоротити пристрій, збільшуючи ймовірність ураження електричним струмом і пожежі.

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Власникам iPhone не варто купувати дешеві зарядні пристрої від незрозумілих виробників, — це може мати негативні наслідки, пише The Sun.

Нечисті на руку продавці підроблених адаптерів живлення спеціально обтяжують їх за допомогою шматочків металу, щоб вони відчувалися, як справжні високоякісні аксесуари від Apple.

Нещодавно компанія Apple і благодійна організація Electrical Safety First протестували 56 адаптерів живлення для iPhone. Багато з них були ідентифіковані як підроблені. 22 підроблених адаптера розібрали і виявили непотрібні металеві вантажі. У деяких випадках вага металу в підробленому зарядному пристрої становила чверть від його загальної ваги.

Металеві вантажі несуть ризики, оскільки можуть закоротити пристрій, збільшуючи ймовірність ураження електричним струмом і пожежі.

"Шахраї роблять усе можливе, щоб обманом змусити людей купити фейкові адаптери", — попередив Люк Осборн, заступник технічного директора Electrical Safety First. — "Додаючи метал, вони підвищують ризик ураження електричним струмом і пожежі для покупця".

Представник Apple сказав: "Безпека наших клієнтів є головним пріоритетом, і ризики, пов'язані з контрафактною продукцією, можуть бути дуже серйозними. У нас є спеціальна команда експертів, які постійно працюють з правоохоронними органами, продавцями, компаніями та онлайн-магазинами по всьому світу, щоб зупинити виробництво, поширення і продаж контрафактної продукції. Щороку ми видаляємо понад мільйон підроблених продуктів Apple з онлайн-ринків по всьому світу. Щоб переконатися, що ви купуєте оригінальний продукт, ми рекомендуємо купувати безпосередньо в Apple або авторизованого дистриб'ютора".

Нагадаємо, Apple представила iPhone 16e, оснащений чипом A18 і першим стільниковим модемом C1. Аналітики повідомили про результат таємної співпраці компанії зі SpaceX.