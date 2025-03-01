Как отличить поддельные зарядные устройства и не сжечь смартфон: советы экспертов

Поддельные адаптеры питания могут закоротить устройство, увеличивая вероятность поражения электрическим током и пожара.

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Владельцам iPhone не стоит покупать дешевые зарядные устройства от непонятных производителей, — это может быть чревато негативными последствиями, пишет The Sun.

Нечистые на руку продавцы поддельных адаптеров питания специально утяжеляют их при помощи кусочков металла, чтобы они ощущались, как настоящие высококачественные аксессуары от Apple.

Недавно компания Apple и благотворительная организация Electrical Safety First протестировали 56 адаптеров питания для iPhone. Многие из них были идентифицированы как поддельные. 22 поддельных адаптера разобрали и обнаружили бесполезные металлические грузы. В некоторых случаях вес металла в поддельном зарядном устройстве составил четверть от его общего веса.

Металлические грузы несут риски, так как могут закоротить устройство, увеличивая вероятность поражения электрическим током и пожара.

"Мошенники делают все возможное, чтобы обманом заставить людей купить фейковые адаптеры", — предупредил Люк Осборн, заместитель технического директора Electrical Safety First. — "Добавляя металл, они повышают риск поражения электрическим током и пожара для покупателя".

Представитель Apple сказал: "Безопасность наших клиентов является главным приоритетом, и риски, связанные с контрафактной продукцией, могут быть очень серьезными. У нас есть специальная команда экспертов, постоянно работающих с правоохранительными органами, продавцами, компаниями и онлайн-магазинами по всему миру, чтобы остановить производство, распространение и продажу контрафактной продукции. Каждый год мы удаляем более миллиона поддельных продуктов Apple с онлайн-рынков по всему миру. Чтобы убедиться, что вы покупаете оригинальный продукт, мы рекомендуем покупать непосредственно у Apple или авторизованного дистрибьютора".

Напомним, Apple представила iPhone 16e, оснащенный чипом A18 и первым сотовым модемом C1. Аналитики сообщили о результате тайного сотрудничества компании со SpaceX.