6 причин, через які варто купити смартфон із фізичним слотом для SIM-картки

Нова технологія eSIM значно поступається звичайним "сімкам" з деяких причин. Експерти назвали головні з них.

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Останніми роками виробники смартфонів перейшли на технологію eSIM для зручності, і деякі моделі втратили фізичний слот для SIM-карти. Хоча технологія eSIM має свої переваги, наявність фізичного слота для "сімки" може бути корисною, вважають фахівці androidpolice.com.

Зручність для подорожей

eSIM пропонують зручність під час подорожей, бо не потрібно нести телефон у магазин для активації. Однак технологія не така популярна в країнах, що розвиваються, і не всі оператори підтримують її. Наприклад, якщо ви купили iPhone 16 у США, який підтримує тільки eSIM, ви не знайдете оператора в Китаї. Якщо ви використовуєте телефон тільки з eSIM, дізнайтеся у місцевих операторів у країні призначення, чи підтримують вони технологію, щоб уникнути проблем.

Легке перемикання між Android та iOS

З фізичною SIM-картою все, що потрібно зробити, це вийняти її зі старого телефону і вставити в новий. Немає необхідності проходити процес активації знову.

Хоча Android і iOS спростили перенесення eSIM зі старого телефону, цей процес все ще складний, і багато операторів не підтримують цей метод безшовного перенесення. Варто уточнити у свого оператора, чи підтримує він вбудовані опції перенесення на iOS і Android. Незалежно від цього, доведеться пройти процес повторної активації, якщо ви переносите eSIM з пристрою Android на iPhone.

Активація без інтернету

У більшості випадків активація eSIM полягає у скануванні QR-коду, наданого оператором, для завантаження та активації профілю eSIM на телефоні. Ви не зможете зробити це, якщо у вас немає доступу до інтернету. Деякі оператори дозволяють активувати eSIM через свої додатки, але для цього потрібен доступ до інтернету. Це може бути проблемою в районах з поганим покриттям мережі або без Wi-Fi.

Фізичні SIM-картки постачаються з попередньо завантаженою інформацією оператора, як-от номер IMSI (міжнародний ідентифікатор мобільного абонента) і ключ аутентифікації. Вони можуть використовувати вишки стільникового зв'язку замість підключення до інтернету для процесу активації. Крім того, ви можете вручну ініціювати процес активації, надіславши SMS на вказаний номер або набравши код USSD.

Фізична SIM-карта Фото: blog.allo.ua

Конфіденційність зберігається

Немає сумнівів, що eSIM безпечніші, але це часто відбувається за рахунок користувацької конфіденційності. Коли ви активуєте eSIM, дані, як-от IMEI і місце розташування, передаються на сервери оператора. Ви можете активувати фізичну SIM-карту анонімно, якщо виберете передплачений варіант, що робить його більш придатним для одноразових телефонних номерів.

Що ще важливіше, оскільки eSIM вбудовані в телефони, оператори можуть відстежувати дії користувачів. Ви не контролюєте, то коли і як вони вас відстежують. Однак варто витягти фізичну SIM-карту, і оператор не зможе відстежувати вас. Крім того, фізичні SIM-карти не вразливі перед такими загрозами, як стирання даних і скидання налаштувань до заводських віддалено.

Фізичні SIM-картки працюють, навіть якщо смартфон несправний

Припустімо, ви впустили телефон і розбили дисплей або він упав у воду і більше не працює. Навіть якщо у вас є запасний смартфон, то в такому разі ви не зможете перенести свою eSIM без активації старого телефону. У більшості випадків вам потрібно буде відвідати вашого оператора або зв'язатися зі службою підтримки клієнтів, щоб виправити ситуацію. Після перевірки даних вам видадуть новий QR-код для активації eSIM. Загалом, цей процес забирає багато часу.

Однак, якщо ви використовуєте фізичну SIM-карту, то можете вийняти її і вставити в інший телефон, щоб продовжувати здійснювати дзвінки або отримувати текстові повідомлення.

Несприйнятливість до проблем із ПЗ

Оскільки eSIM-карти вбудовані в телефони, вони покладаються на операційну систему. Тому, якщо ви зіткнетеся з критичними помилками або збоями після оновлення ОС, ви також можете зіткнутися з проблемами підключення. Фізична SIM-карта — це окремий елемент обладнання, і якщо у вас виникнуть проблеми з ПЗ, ви можете вийняти її та вставити в інший пристрій, поки чекаєте виправлення.

Наприклад, ваш телефон застряг у циклі завантаження або завис після оновлення ОС, але вам потрібно терміново зателефонувати. У вас немає вибору, окрім як спробувати скинути налаштування пристрою до заводських, що займає час. Коли є фізична SIM-карта, для заміни карти знадобиться всього лише запасний телефон і кілька секунд часу.

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