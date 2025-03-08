6 причин, по которым стоит купить смартфон с физическим слотом для SIM-карты

Новая технология eSIM значительно уступает обычным "симкам" по некоторым причинам. Эксперты назвали главные из них.

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В последние годы производители смартфонов перешли на технологию eSIM для удобства, и некоторые модели лишились физического слота для SIM-карты. Хотя технология eSIM имеет свои преимущества, наличие физического слота для "симки" может быть полезным, считают специалисты androidpolice.com.

Удобство для путешествий

eSIM предлагают удобство во время путешествий, потому что не нужно нести телефон в магазин для активации. Однако технология не так популярна в развивающихся странах, и не все операторы поддерживают ее. Например, если вы купили iPhone 16 в США, который поддерживает только eSIM, вы не найдете оператора в Китае. Если вы используете телефон только с eSIM, узнайте у местных операторов в стране назначения, поддерживают ли они технологию, чтобы избежать проблем.

Легкое переключение между Android и iOS

С физической SIM-картой все, что нужно сделать, это вынуть ее из старого телефона и вставить в новый. Нет необходимости проходить процесс активации снова.

Хотя Android и iOS упростили перенос eSIM со старого телефона, этот процесс все еще сложен, и многие операторы не поддерживают данный метод бесшовного переноса. Стоит уточнить у своего оператора, поддерживает ли он встроенные опции переноса на iOS и Android. Независимо от этого, придется пройти процесс повторной активации, если вы переносите eSIM с устройства Android на iPhone.

Активация без интернета

В большинстве случаев активация eSIM заключается в сканировании QR-кода, предоставленного оператором, для загрузки и активации профиля eSIM на телефоне. Вы не сможете сделать это, если у вас нет доступа к интернету. Некоторые операторы позволяют активировать eSIM через свои приложения, но для этого требуется доступ в интернет. Это может быть проблемой в районах с плохим покрытием сети или без Wi-Fi.

Физические SIM-карты поставляются с предварительно загруженной информацией оператора, такой как номер IMSI (международный идентификатор мобильного абонента) и ключ аутентификации. Они могут использовать вышки сотовой связи вместо подключения к интернету для процесса активации. Кроме того, вы можете вручную инициировать процесс активации, отправив SMS на указанный номер или набрав код USSD.

Физическая SIM-карта Фото: blog.allo.ua

Конфиденциальность сохраняется

Нет сомнений, что eSIM более безопасны, но это часто происходит за счет пользовательской конфиденциальности. Когда вы активируете eSIM, данные, такие как IMEI и местоположение, передаются на серверы оператора. Вы можете активировать физическую SIM-карту анонимно, если выберете предоплаченный вариант, что делает его более подходящим для одноразовых телефонных номеров.

Что еще важнее, поскольку eSIM встроены в телефоны, операторы могут отслеживать действия пользователей. Вы не контролируете, то когда и как они вас отслеживают. Однако стоит извлечь физическую SIM-карту, и оператор не сможет отслеживать вас. Кроме того, физические SIM-карты не уязвимы перед такими угрозами, как стирание данных и сброс настроек до заводских удаленно.

Физические SIM-карты работают, даже если смартфон неисправен

Допустим, вы уронили телефон и разбили дисплей или он упал в воду и больше не работает. Даже если у вас есть запасной смартфон, то в таком случае вы не сможете перенести свою eSIM без активации старого телефона. В большинстве случаев вам нужно будет посетить вашего оператора или связаться со службой поддержки клиентов, чтобы исправить ситуацию. После проверки данных вам выдадут новый QR-код для активации eSIM. В целом, этот процесс отнимает много времени.

Однако, если вы используете физическую SIM-карту, то можете вынуть ее и вставить в другой телефон, чтобы продолжать совершать звонки или получать текстовые сообщения.

Невосприимчивость к проблемам с ПО

Так как eSIM-карты встроены в телефоны, они полагаются на операционную систему. Поэтому, если вы столкнетесь с критическими ошибками или сбоями после обновления ОС, вы также можете столкнуться с проблемами подключения. Физическая SIM-карта — это отдельный элемент оборудования, и если у вас возникнут проблемы с ПО, вы можете вынуть ее и вставить в другое устройство, пока ждете исправления.

Например, ваш телефон застрял в цикле загрузки или завис после обновления ОС, но вам нужно срочно позвонить. У вас нет выбора, кроме как попытаться сбросить настройки устройства до заводских, что занимает время. Когда есть физическая SIM-карта, для замены карты потребуется всего лишь запасной телефон и несколько секунд времени.

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