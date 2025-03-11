Сонячні електростанції в Україні: від чого залежить вартість встановлення панелей

На сучасному ринку представлено обладнання різної бюджетної категорії, деякі системи обходяться в 1200 доларів за 1 кВт.

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В Україні корисно мати вдома сонячні електростанції для економії та резервного живлення на випадок відключення світла. Співробітники будівельної компанії "ЄМайбутнє", яка займається встановленням обладнання, розповіли в інтерв'ю Фокусу, скільки це коштує сьогодні.

У цьому ж інтерв'ю інсталятори розповіли, хто може отримати компенсацію і кредит на сонячні панелі.

Для багатоквартирного будинку маленька станція, яка запустить освітлення, насоси та інші найнеобхідніші речі, коштуватиме в середньому близько 500-600 тисяч гривень. СЕС потужністю 50-70 кВт може коштувати близько 3 млн гривень.

Якщо потрібно змусити працювати ліфти, то ситуація ускладнюється. Нові живити від сонячної електростанції простіше, адже вони економніші й потребують не так багато енергії для запуску.

"Якщо ж ідеться про будинки, які побудовані давно, і реновація ліфтів у них не проводилася, тобто стоять вироби 1970-1980 років, то це дуже складно. Там великі пускові струми, потрібні інвертори більшої потужності, а це значно підвищує ціну", — пояснили в компанії.

Для приватного будинку сума може бути набагато меншою. Вартість дуже сильно залежить від потужності системи та обраного обладнання, адже існує дешевий, середній і дорогий сегменти продукції. Як правило, їм вистачає сонячних станцій потужністю до 15 кВт.

У "ЄМайбутнє" був дорогий, але дуже цікавий проєкт — клієнт попросив зробити у дворі приватного будинку конструкцію з 56 панелями, зверненими на південь. Вийшов своєрідний сонячний "паркан" вартістю 1200 доларів за 1 кВт. Власник вирішив добувати енергію не тільки для себе, а й продавати її за "зеленим тарифом".

Сонячна станція видобуває енергію у дворі житлового будинку Фото: ЄМайбутнє

"Вартість чимала, але там стоять фотоелектричні модулі на 530 Вт, гібридний інвертор Huawei, акумулятори Pylontech — це дуже недешевий сегмент ринку", — прокоментували фахівці.

У компанії "ЄМайбутнє" також розповіли, де і як можна встановлювати сонячні панелі. У деяких випадках потрібно отримати дозвіл або провести експертизу.