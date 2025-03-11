Солнечные электростанции в Украине: от чего зависит стоимость установки панелей

На современном рынке представлено оборудование разной бюджетной категории, некоторые системы обходятся в 1200 долларов за 1 кВт.

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В Украине полезно иметь дома солнечные электростанции для экономии и резервного питания на случай отключения света. Сотрудники строительной компании "ЄМайбутнє", которая занимается установкой оборудования, рассказали в интервью Фокусу, сколько это стоит сегодня.

В этом же интервью инсталляторы рассказали, кто может получить компенсацию и кредит на солнечные панели.

Для многоквартирного дома маленькая станция, которая запустит освещение, насосы и другие самые необходимые вещи, будет стоить в среднем около 500-600 тысяч гривен. СЭС мощностью 50-70 кВт может стоить около 3 млн гривен.

Если нужно заставить работать лифты, то ситуация усложняется. Новые запитать от солнечной электростанции проще, ведь они экономнее и требуют не так много энергии для запуска.

"Если же речь о домах, которые построены давно, и реновация лифтов в них не проводилась, то есть стоят изделия 1970-1980 годов, то это очень сложно. Там большие пусковые токи, нужны инверторы большей мощности, а это значительно повышает цену", — объяснили в компании.

Для частного дома сумма может быть гораздо меньшей. Стоимость очень сильно зависит от мощности системы и выбранного оборудования, ведь существует дешевый, средний и дорогой сегменты продукции. Как правило, им хватает солнечных станций мощностью до 15 кВт.

У "ЄМайбутнє" был дорогой. но очень интересный проект — клиент попросил сделать во дворе частного дома конструкцию с 56 панелями, обращенными на юг. Получился своеобразный солнечный "забор" стоимостью 1200 долларов за 1 кВт. Владелец решил добывать энергию не только для себя, но и продавать ее по "зеленому тарифу".

Солнечная станция добывает энергию во дворе жилого дома Фото: ЄМайбутнє

"Стоимость немалая, но там стоят фотоэлектрические модули на 530 Вт, гибридный инвертор Huawei, аккумуляторы Pylontech — это очень недешевый сегмент рынка", — прокомментировали специалисты.

В компании "ЄМайбутнє" также рассказали, где и как можно устанавливать солнечные панели. В некоторых случаях нужно получить разрешение или провести экспертизу.