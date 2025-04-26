Постраждали банки, "Дія" і "Нова пошта": усе, що відомо про збій онлайн-сервісів України

У суботу, 26 квітня, стався збій онлайн-сервісів України, зокрема "Дії", "Нової пошти" та банківських терміналів. Фокус зібрав, усе що відомо про інцидент.

Related video

Збій онлайн-сервісів України: кого він торкнувся

У "Дії" повідомили про тимчасовий збій у роботі мобільних застосунків через технічні оновлення в одного з великих центрів обробки даних.

"Щоб подібні ситуації не впливали на доступність послуг, ми завчасно вибудували взаємодію з кількома дата-центрами. Зараз команда оперативно відновлює роботу сервісів", — ідеться в заяві.

У "Дії" повідомили про збій

Користувачі мережі також заявили про збій у роботі терміналів. Люди скаржилися на проблеми з розрахунками картками в магазинах і платіжними системами Apple Pay і Google Pay.

У Київській міській державній адміністрації (КМДА) повідомили, що через технічний збій в "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро.

У відомстві зазначили, що оплатити проїзд можна:

транспортною карткою;

qr-кодом, згенерованим у додатку Київ Цифровий;

паперовим qr-квитком.

Також повідомлялося, що "Київ Цифровий" працює, тому пасажири можуть:

скористатися придбаними раніше QR-квитками;

створити QR-квиток зі своєї транспортної картки;

провалідувати проїзд банківською карткою.

Голова правління "Ощадбанку" Сергій Наумов підтвердив, що через тимчасовий збій у роботі одного з великих центрів обробки даних не працюють деякі сервіси. Він зазначив, що проблема торкнулася багатьох інших компаній.

"Ощадбанк" підтвердив збій у роботі сервісів

"Нова Пошта" повідомила про тимчасове припинення роботи сервісів через технічні складнощі на стороні підрядника. У компанії підкреслили, що не йдеться про хакерську атаку. Через приблизно півтори години сервіси відновили роботу.

Причина збою онлайн-сервісів України

CMO De Novo Дмитро Бахмацький у коментарі "Економічній правді" заявив, що масштабний збій онлайн-сервісів не пов'язаний з кібератакою, а стався через технічні проблеми хмарного провайдера. За його словами, основна причина збою — відключення світла в дата-центрі. Проблеми виникли під час заміни джерел безперебійного живлення.

Причина збою в роботі сервісів в Україні

"Виникла нештатна ситуація — один із магістральних автоматів аварійно тимчасово припинив подачу енергії на частину систем розподілу живлення. Як наслідок, зник доступ до хмарної інфраструктури. Станом на ранок більшу частину сервісів уже відновлено, робота дата-центру стабілізується", — сказав Бахмацький.

Наразі живлення дата-центру відновлено. Фахівці відновлюють сервіси та стабілізують роботу дата-центру.

Нагадаємо, раніше відома хакерська група здійснила нову атаку "на захист України". Під ударом опинилися російські чиновники й активи, а також президент США.