Люди керуватимуть гаджетами силою думки: Apple розробляє нову технологію

Компанія Apple працює зі стартапом Synchron над новими інтерфейсами "мозок-комп'ютер". Технологія допоможе людям з обмеженими можливостями використовувати iРhone.

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Винахід викличе революцію у взаємодії людей із гаджетами, пише газета The Wall Street Journal.

Apple робить перші кроки, щоб люди керували iPhone нейронними сигналами з мозкових імплантатів. Завдяки винаходу пристрої Apple стануть доступнішими для десятків тисяч людей, які не можуть використовувати руки через серйозні хвороби спинного мозку.

Американський виробник із нетерпінням чекає на день, коли розроблені Neuralink імплантати схвалить Управління з контролю за продуктами та ліками. Пристрої Apple зможуть визначати наміри користувача за декодованими мозковими сигналами.

Новий стандарт Synchron виробляє пристрій, імплантований у вену над руховою корою головного мозку. Пристрій під назвою Stentrode має електроди, які зчитують сигнали мозку і перетворює сигнали у вибір значків на екрані.

Аналогічний крок компанія зробила 2014 року, запустивши технологічний стандарт для зв'язку слухових апаратів з iPhone через Bluetooth.

Один із перших тестувальників імплантата Stentrode Марк Джексон не може виходити на великі відстані зі свого будинку. За допомогою гарнітури віртуальної реальності Apple, під'єднаної до імплантату, він вчиться керувати iPhone, iPad і гарнітурою Vision Pro.

Технологія Synchron перебуває на ранній стадії розвитку і поки що з її допомогою не можна переміщати курсор миші або керувати сенсорним екраном.

"Компанії, що виробляють інтерфейси "мозок-комп'ютер", змушені обманювати комп'ютери. Вони змушують їх думати, що сигнали, які надходять від імплантатів, походять від миші", — пояснив генеральний директор Synchron Том Окслі.

Перший користувач імплантату стартапу Neuralink зміг рухати курсор силою думки швидше, ніж деякі люди за допомогою миші. Пристрій, який називається N1, збирає набагато більше мозкових даних, ніж Synchron.

Електроди N1 імплантовані в мозок, а не розміщені поверх нього. Зібрані імплантатом нейронні дані перетворюються на клацання миші або натискання клавіш на клавіатурі.

Фахівці американського фінансового конгломерату Morgan Stanley підрахували, що близько 150 000 людей у США з хворобами верхніх кінцівок, першими отримають нові пристрої. Схвалення на їхній продаж Apple отримає до 2030 року.

Нагадаємо, компанія Apple може підвищити ціни на нові смартфони iPhone 17. Виробничі лінії преміальних моделей розташовані в Китаї.

У США Apple показала переконливу перевагу над головними конкурентами в продажах смартфонів. Продажі смартфонів у США знизилися на 2% за рік.