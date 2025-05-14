Люди будут управлять гаджетами силой мысли: Apple разрабатывает новую технологию

Компания Apple работает со стартапом Synchron над новыми интерфейсами "мозг-компьютер". Технология поможет людям с ограниченными возможностями использовать iPhonе.

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Изобретение вызовет революцию во взаимодействии людей с гаджетами, пишет газета The Wall Street Journal.

Apple предпринимает первые шаги, чтобы люди управляли iPhone нейронными сигналами из мозговых имплантатов. Благодаря изобретению устройства Apple станут более доступными для десятков тысяч людей, которые не могут использовать руки из-за серьезных болезней спинного мозга.

Американский производитель с нетерпением ждет день, когда разработанные Neuralink имплантаты одобрит Управление по контролю за продуктами и лекарствами. Устройства Apple смогут определять намерения пользователя по декодированным мозговым сигналам.

Новый стандарт Synchron производит устройство, имплантируемое в вену над двигательной корой головного мозга. Устройство под названием Stentrode имеет электроды, которые считывают сигналы мозга и преобразует сигналы в выбор значков на экране.

Аналогичный шаг компания сделала в 2014 году, запустив технологический стандарт для связи слуховых аппаратов с iPhone через Bluetooth.

Один из первых тестировщиков имплантата Stentrode Марк Джексон не может выходить на большие расстояния из своего дома. С помощью гарнитуры виртуальной реальности Apple, подключенной к имплантату, он учится управлять iPhone, iPad и гарнитурой Vision Pro.

Технология Synchron находится на ранней стадии развития и пока с ее помощью нельзя перемещать курсор мыши или управлять сенсорным экраном.

"Компании, производящие интерфейсы "мозг-компьютер", вынуждены обманывать компьютеры. Они заставляют их думать, что поступающие от имплантатов сигналы исходят от мыши", — объяснил генеральный директор Synchron Том Оксли.

Первый пользователь имплантата стартапа Neuralink смог двигать курсор силой мысли быстрее, чем некоторые люди с помощью мыши. Устройство, называемое N1, собирает гораздо больше мозговых данных, чем Synchron.

Электроды N1 имплантированы в мозг, а не размещены поверх него. Собираемые имплантатом нейронные данные преобразуются в щелчки мыши или нажатие клавиш на клавиатуре.

Специалисты американского финансового конгломерата Morgan Stanley подсчитали, что около 150 000 человек в США с болезнями верхних конечностей, первыми получат новые устройства. Одобрение на их продажу Apple получит к 2030 году.

Напомним, компания Apple может повысить цены на новые смартфоны iPhone 17. Производственные линии премиальных моделей находятся в Китае.

В США Apple показала убедительное превосходство над главными конкурентами в продажах смартфонов. Продажи смартфонов в США снизились на 2% за год.