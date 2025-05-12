Цены на iPhone могут существенно вырасти: какая причина

Apple может повысить цены на новые модели смартфонов iPhone 17. Несмотря на то, что основное производство устройств расположено в Китае, компания уверяет, что подорожание не имеет прямой связи с американскими таможенными ограничениями в отношении КНР.

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Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

В сообщении сказано, что Apple ищет другие основания для обоснования повышения цен на новые модели iPhone, вероятно, связывая это с введением новых функций и обновлениями дизайна.

Согласно источникам WSJ, генеральный директор компании Тим Кук оказывается под давлением из-за торгового напряжения между США и Китаем, что ставит под угрозу поставки компонентов. В марте 2025 года, еще до объявления новых пошлин, Apple решила увеличить запасы продукции и частично перенести производство для американского рынка в Индию.

Основное производство премиальных моделей, таких как iPhone Pro и Pro Max, будет оставаться в Китае из-за технических и инфраструктурных ограничений Индии. Хотя индийские заводы способны производить другие модели, мощности страны пока не позволяют производить Pro-модели, поскольку они требуют более сложных технологий, в частности в камерах и батареях.

Также сообщается, что компания прорабатывает варианты, как решить проблему. Компания вероятно потеряет на прибыльности, если не сможет повысить цены из-за сложностей с производством. Кроме того, Apple рассматривает перенос части производства в США, однако, по оценке The Wall Street Journal, это может занять годы.

Как вырастут цены на iPhone

Согласно прогнозам агентства Reuters, базовая версия iPhone со 128 ГБ памяти может подорожать до $1142, а премиум-модель iPhone Pro Max с 1 ТБ памяти — до $2300. Даже бюджетный iPhone "е" может вырасти в цене до $856. Для сравнения, сейчас iPhone 16 на 128 ГБ стоит $799, а iPhone 16 Pro Max в максимальной конфигурации оценен в $1599. По оценкам аналитиков, цены на новую линейку iPhone 17 могут вырасти на 43%.

Напомним, Apple, вероятно, готовится к запуску нового дизайна iPhone в 2027 году, который будет иметь изогнутый корпус и будет "преимущественно стеклянным". Этот смартфон избавится от вырезов в дисплее и станет следующим шагом в эволюции дизайна, выпускаясь через 20 лет после дебюта первого iPhone и 10 лет после iPhone X.

Ранее старший вице-президент по сервисам Apple, Эдди Кью, высказал мнение, что через 10 лет компания может прекратить производство iPhone.