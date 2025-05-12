Ціни на iPhone можуть суттєво зрости: яка причина

Apple може підвищити ціни на нові моделі смартфонів iPhone 17. Незважаючи на те, що основне виробництво пристроїв розташоване в Китаї, компанія запевняє, що подорожчання не має прямого зв'язку з американськими митними обмеженнями щодо КНР.

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Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

У повідомленні сказано, що Apple шукає інші підстави для обґрунтування підвищення цін на нові моделі iPhone, ймовірно, пов'язуючи це з введенням нових функцій та оновленнями дизайну.

Згідно з джерелами WSJ, генеральний директор компанії Тім Кук опиняється під тиском через торговельну напругу між США та Китаєм, що ставить під загрозу постачання компонентів. У березні 2025 року, ще до оголошення нових мит, Apple вирішила збільшити запаси продукції та частково перенести виробництво для американського ринку до Індії.

Основне виробництво преміальних моделей, таких як iPhone Pro та Pro Max, залишатиметься в Китаї через технічні та інфраструктурні обмеження Індії. Хоча індійські заводи здатні виготовляти інші моделі, потужності країни наразі не дозволяють виробляти Pro-моделі, оскільки вони потребують складніших технологій, зокрема в камерах та батареях.

Також повідомляється, що компанія опрацьовує варіанти, як вирішити проблему. Компанія ймовірно втратить на прибутковості, якщо не зможе підвищити ціни через складнощі з виробництвом. Крім того, Apple розглядає перенесення частини виробництва в США, однак, за оцінкою The Wall Street Journal, це може зайняти роки.

Як зростуть ціни на iPhone

Згідно з прогнозами агентства Reuters, базова версія iPhone з 128 ГБ пам'яті може подорожчати до $1142, а преміум-модель iPhone Pro Max з 1 ТБ пам'яті — до $2300. Навіть бюджетний iPhone "е" може зрости в ціні до $856. Для порівняння, нині iPhone 16 на 128 ГБ коштує $799, а iPhone 16 Pro Max в максимальній конфігурації оцінений в $1599. За оцінками аналітиків, ціни на нову лінійку iPhone 17 можуть зрости на 43%.

Нагадаємо, Apple, ймовірно, готується до запуску нового дизайну iPhone в 2027 році, який матиме вигнутий корпус та буде "переважно скляним". Цей смартфон позбудеться вирізів у дисплеї і стане наступним кроком в еволюції дизайну, випускаючись через 20 років після дебюту першого iPhone і 10 років після iPhone X.

Раніше старший віцепрезидент із сервісів Apple, Едді Кью, висловив думку, що через 10 років компанія може припинити виробництво iPhone.